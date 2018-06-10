Он сказал, что теперь его жена не соответствует всему тому, чего он достиг.

После 50 лет супружеской жизни, я пристально посмотрел на свою жену и сказал: «Пятьдесят лет назад у нас был дешевый дом, разваливающийся автомобиль, мы спали на диване и смотрели 10-дюймовый черно-белый телевизор, но зато я шёл спать с горячей 20-летней девушкой каждую ночь.

Теперь у меня есть дом за $500 000, машина за 45,000$, хорошая большая кровать и большой телевизор, но я сплю с 70-летней женщиной. Мне кажется, что теперь ты не соответствуешь моим достижениям».

Моя жена очень разумная женщина. Она сказала мне, что я могу пойти и найти себе горячую 20-летнюю девушку, но она сделает все, чтобы я вновь жил в дешевом доме, был за рулем ржавой машины и спал на диване, смотря 10-дюймовый черно-белый телевизор.

Чем старше женщина, тем мудрее. Они действительно знают, как решать проблемы старого мужика.