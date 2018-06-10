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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс затроллили друг друга
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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс затроллили друг друга 

Журнал ОК! 1 час назад
В сети регулярно появляются слухи о том, что в семье актёром Райана Рейнольдса и Блейкв Лайвли не всё так гладко, как кажется. Но их отношения доказывают обратное. Возможно, ключ к счастью — чувство юмора?
На этот раз артисты обменялись колкими фразами в адрес друг друга в сети. Райан опубликовал видео в Instagram, где он берёт интервью у своего «брата-близнеца» Гордона Рейнольдса (спойлер: нет, у самого себя). Блейк не оставила ролик без внимания.
— Чёрт. Твой брат горяч. Я совершила ужасную ошибку…, — написала Лайвли в комментариях.
Рейнольдс быстро утешил жену.
— Не ошиблась. Ты живёшь с ним больше года, — ответил он.
Ранее Райан пошутил над женой в связи с её новым фильмом. Их переписка в Twitter очень насмешила интернет-пользователей.
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