Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс затроллили друг друга

В сети регулярно появляются слухи о том, что в семье актёром Райана Рейнольдса и Блейкв Лайвли не всё так гладко, как кажется. Но их отношения доказывают обратное. Возможно, ключ к счастью — чувство юмора?

На этот раз артисты обменялись колкими фразами в адрес друг друга в сети. Райан опубликовал видео в Instagram, где он берёт интервью у своего «брата-близнеца» Гордона Рейнольдса (спойлер: нет, у самого себя). Блейк не оставила ролик без внимания.

— Чёрт. Твой брат горяч. Я совершила ужасную ошибку…, — написала Лайвли в комментариях.

Рейнольдс быстро утешил жену.

— Не ошиблась. Ты живёшь с ним больше года, — ответил он.

Ранее Райан пошутил над женой в связи с её новым фильмом. Их переписка в Twitter очень насмешила интернет-пользователей.