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Эта беременная девушка попросила милостыню у одного мужчины, а он проигнорировал ее. Но то, что он сделал мгновением позже…
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Эта беременная девушка попросила милостыню у одного мужчины, а он проигнорировал ее. Но то, что он сделал мгновением позже… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Я, наверное, не сделал бы этого, но мой папа сделал. Однажды утром он ехал на работу, и заехал на заправку, чтобы заправиться. Там была беременная девушка, около 19 лет, которая просила милостыню. Она попросила помощи и у отца, а он сказал, что к сожалению у него нет мелочи и сел в машину, чтобы уехать.
Но через мгновение, вылез и спросил девушку, как она докатилось до такого. Девушка сказала ему, что она поссорилась с родителями, так как они не одобряли ее выбор в жизни. Видимо, она забеременела вне брака, и они выгнали ее.
Мой отец спросил ее, есть ли у нее работа или какая-нибудь финансовая помощь? Девушка ответила, что нет. И тогда мой папа принимает решение после разговора с ней, он дает ей свою визитную карточку и говорит, чтобы она позвонила ему завтра.
Девушка позвонила ему, и мой отец пригласил ее, чтобы встретиться с ним в офисе. Потом она прошла собеседование. А спустя неделю девушка начала работать, ее заданием для начала было просто отвечать на телефонные звонки и другие мелкие поручения. В итоге девочка стала одним из помощников руководителей, и теперь у нее есть ее маленькая семья, и они прекрасно со всем справляются!
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Женский форум
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