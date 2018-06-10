Эта беременная девушка попросила милостыню у одного мужчины, а он проигнорировал ее. Но то, что он сделал мгновением позже…

Я, наверное, не сделал бы этого, но мой папа сделал. Однажды утром он ехал на работу, и заехал на заправку, чтобы заправиться. Там была беременная девушка, около 19 лет, которая просила милостыню. Она попросила помощи и у отца, а он сказал, что к сожалению у него нет мелочи и сел в машину, чтобы уехать.

Но через мгновение, вылез и спросил девушку, как она докатилось до такого. Девушка сказала ему, что она поссорилась с родителями, так как они не одобряли ее выбор в жизни. Видимо, она забеременела вне брака, и они выгнали ее.

Мой отец спросил ее, есть ли у нее работа или какая-нибудь финансовая помощь? Девушка ответила, что нет. И тогда мой папа принимает решение после разговора с ней, он дает ей свою визитную карточку и говорит, чтобы она позвонила ему завтра.

Девушка позвонила ему, и мой отец пригласил ее, чтобы встретиться с ним в офисе. Потом она прошла собеседование. А спустя неделю девушка начала работать, ее заданием для начала было просто отвечать на телефонные звонки и другие мелкие поручения. В итоге девочка стала одним из помощников руководителей, и теперь у нее есть ее маленькая семья, и они прекрасно со всем справляются!