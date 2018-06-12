Счастливая Барановская показала нового бойфренда

Телеведущая Юлия Барановская намекнула подписчикам на новый роман. 33-летняя знаменитость опубликовала в Instagram интригующий снимок, на котором находится в объятиях мужчины. Загадка, правда, так и осталась без ответа: лицо предполагаемого бойфренда Барановская хитро закрыла своим.

Поклонникам давно не давал покоя вопрос, есть ли их любимицы избранник. Ведущая решила наконец пролить свет на личную сферу своей жизни. На мысль о серьезности отношений наводит подпись Юлии к снимку: она сообщила подписчикам, что пришла со спутником на свадьбу.

Подписчики пришли в восторг от фото и засыпали телеведущую комплиментами. В комментариях они написали, что Юлия давно заслужила любви, а также заметили, что глаза молодой женщины светятся от счастья. Впрочем, традиционно нашлись и скептики. Они предположили, что на фото с Барановской — Тимур Соловьев , соведущий Юлии на одном из мероприятий, который просто поучаствовал в постановочной фотосессии.

Ранее Пятый канал сообщал, что Барановская показала главного мужчину своей жизни — отца.