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Счастливая Барановская показала нового бойфренда
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Счастливая Барановская показала нового бойфренда 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Телеведущая Юлия Барановская намекнула подписчикам на новый роман. 33-летняя знаменитость опубликовала в Instagram интригующий снимок, на котором находится в объятиях мужчины. Загадка, правда, так и осталась без ответа: лицо предполагаемого бойфренда Барановская хитро закрыла своим.
Поклонникам давно не давал покоя вопрос, есть ли их любимицы избранник. Ведущая решила наконец пролить свет на личную сферу своей жизни. На мысль о серьезности отношений наводит подпись Юлии к снимку: она сообщила подписчикам, что пришла со спутником на свадьбу.
Подписчики пришли в восторг от фото и засыпали телеведущую комплиментами. В комментариях они написали, что Юлия давно заслужила любви, а также заметили, что глаза молодой женщины светятся от счастья. Впрочем, традиционно нашлись и скептики. Они предположили, что на фото с Барановской — Тимур Соловьев, соведущий Юлии на одном из мероприятий, который просто поучаствовал в постановочной фотосессии.
Ранее Пятый канал сообщал, что Барановская показала главного мужчину своей жизни — отца.
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