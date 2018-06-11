Снова счастлива: Юлия Барановская намекнула на новый роман

Юлия Барновская поделилась в своем Instagram фото, на котором она стоит в объятиях таинственного мужчину, который прячется за ней. «На свадьбе», — лаконично подписала снимок телеведущая. При этом нет никакого намека на то, кто же это молодой человек.

Так как ранее в соцсетях Юлии не было никаких фото с мужчинам, кроме как с коллегами, фолловеры звезды предположили, что этот молодой человек — новый возлюбленный звезды. «Ура! Слава Господу! Счастья Вам!»; «Всех заинтриговала»; «Ура я рада если это ваш мужчина! Будьте счастливы»; «Юлия, если это отношения, то замечательно! Ты достойна счастья!», — пишут в комментариях фолловеры. Сама же Юлия пока хранит молчание относительно того, кто же ее обнимает и нашла ли она свое женское счастье.

Напомним, Юлия Барановская девять лет была в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным . В этом союзе у пары родились трое детей: сыновья Артем и Арсений и дочь Яна.

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Фото:Instagram