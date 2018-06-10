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Юлия Барановская интригует снимком в объятиях мужчины
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Юлия Барановская интригует снимком в объятиях мужчины 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Барановская на своей странице в микроблоге выложила снимок со свадьбы друзей. В кадре она запечатлена в объятиях мужчины, лица которого не видно. Поклонники тут же стали гадать, кто стал избранникам телеведущей. «Навряд ли это известный мужчина, скорее всего какой-нибудь банкир или ресторатор, тяжело снова довериться публичному человеку», — пишут в комментариях в снимку.
Летом прошлого года Юлия, не скрывая, говорила о том, что готовится к переменам в личной жизни. «В моей жизни очень-очень скоро произойдут серьезные перемены. Это абсолютно точно. Скажу больше, они могли бы случиться еще полгода назад, но тогда я еще не была готова. А сейчас у меня есть предчувствие, что в скором времени в моей жизни появится любимый человек, я быстро выйду замуж, обязательно будет белое платье, и я рожу четвертого ребенка», — цитировало тогда Юлию издание «7 дней».
По слухам, Барановская встречается с непубличным человеком уже два года. Однако она предпочитает не афишировать этот факт. А вот избранница ее бывшего гражданского супруга Алиса Казьмина, наоборот, при каждом удобном случае старается продемонстрировать чувства с Андреем Аршавиным. Новой девушке футболиста, кажется, до сих пор не дает покоя слава Юлии, она часто упоминает ее в своем микроблоге.
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