Она пожертвовала своей учебой, чтобы муж сделал свою карьеру. Но итог истории стоит прочесть!

Я познакомилась с мужем, когда мы учились в колледже. Мы оба согласились, что я буду работать и поддерживать его, пока он учится в юридической школе, изучая свою профессию полный рабочий день. Это была жертва, которую я согласилась принести ему, потому что любила. Я знала, что у нас будет будущее вместе, как у мужа и жены. Он согласился, что после окончания юридической школы он будет работать полный рабочий день и отправит меня в колледж. Он окончил колледж и попал в престижную юридическую фирму в качестве младшего юриста.

Он стал частью элитной команды профессионалов, и мы получаем приглашения на вечеринки все время. На них много влиятельных личностей, не только людей, связанных с карьерой мужа, у нас были профессиональные футболисты, избранные чиновники.

Единственное, я заметила, что у многих из этих мужчин есть подруги намного моложе их жен. Из того, что рассказал мой муж, можно сделать вывод, что даже те, которые женаты годами, имеют подругу на стороне. Мой муж заверил меня, что он выше этого, что он любит меня и не планирует обманывать или оставлять меня.

Однако со временем его критический взгляд переместился на меня. Когда мы ужинаем, он комментирует, что я ем достаточно много. Он предложил мне ходить в спортзал. И я честно думаю, что большая часть его карьеры начала ударять ему в голову. Он стал намного более высокомерным..

Он делал комплименты другим женщинам, рассказывал, что привлекательная секретарша на работе приударяет за ним.

Все это действительно заставило меня чувствовать себя неловко по поводу нашего брака, что все это не так безопасно, как я когда-то думала.

Итак, около шести месяцев назад я сказал ему, что я собираюсь вернуться в колледж, чтобы ему пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы поддержать меня, как он обещал. Пару дней спустя мой муж вручил мне документы о разводе, по сути, смеясь мне в лицо за то, что он использовал меня так, как он этого хотел. Это был худший день в моей жизни…

Я отвела его в суд, где мой адвокат приказал оплатить все мои расходы на проживание и полное обучение в колледже. Он мог себе это позволить, так и присудил судья. Я вернулась в колледж, изучаю медицину. Я одинока и не могу быть счастливой.

Это все еще не компенсирует того, что сделал мой бывший муж, но осознание того, что он будет в долгах, по крайней мере, до тех пор, пока я выйду работать, делает меня хоть немного счастливее..