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Поцелуй влюбленной пары морских котиков покорил Сеть
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Поцелуй влюбленной пары морских котиков покорил Сеть 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите, что сделали морские котики, когда их отпустили в открытый океан после реабилитации.
Любовь — самое прекрасное чувство, и если вы думаете, что его могут испытывать только люди, то сильно заблуждаетесь. Животные умеют любить ничуть не меньше, чем мы.
Это видео доказывает тот факт, что чувство любви не чуждо животным. Эта влюбленная пара, которую вы увидите в ролике, покорила весь Интернет своим трепетным отношением друг к другу.
После реабилитации пару морских котиков собрались отпустить домой, в открытый океан. На пляже собрались люди, чтобы запечатлеть это событие. Когда открылись клетки, животные побежали к морю, один котик из пары бежал быстрее, постоянно оборачиваясь, чтобы посмотреть, следует ли за ним его вторая половинка.
И, прежде чем погрузиться в морскую пучину и скрыться с глаз зевак, морские котики прислонились мордочками друг к другу. Этот поцелуй поразил всех собравшихся на пляже и миллионную аудиторию в Сети.
Посмотрите, какими нежными бывают отношения между представителями дикой природы.
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