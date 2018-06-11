Дженнифер Энистон «в ярости» из-за слухов о романе Джастина Теру и Эммы Стоун

Инсайдеры утверждают, что именно Дженнифер стала инициатором развода, потому что устала от «свободного нрава» своего мужа и от того, что он больше предпочитал «тусоваться», чем проводить время с ней. Сами звезды, конечно, все еще хранят молчание, но источники уверены, что дело тут именно в любви Джастина к вечеринкам и другим дамам. Недавно Теру провел много времени с молодой и успешной актрисой Эммой Стоун, что вызывало у Энистон настоящую ревность. Инсайдеры из окружения звезд сообщают, что Джастин и Эмма действительно встречаются, но не хотят сообщать об этом публично, а Дженнифер в курсе всех событий и чувствует себя уязвленной, ведь новая пассия ее мужа намного моложе ее и находится на пике славы.

попкорнnews