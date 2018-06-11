Петтинг: как наслаждаться близостью без секса?

Наверняка слово «петтинг» ассоциируется у тебя с невинными подростковыми шалостями с симпатичным мальчиком. Казалось бы, ничего распутного ты не совершаешь, а удовольствие получаешь невероятное! Поцелуи, ласки, поглаживания… Все это — петтинг! Почему мы забыли о нем сейчас?

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Ласки друг друга без секса

Петтинг — удивительная вещь, которой по неизвестной причине уделяют так мало внимания. Это совершенно незаслуженно, ведь такое действие способно подарить тебе и твоему партнеру целый водопад сексуального наслаждения. Есть несколько контраргументов, почему петтинг должен войти в твою жизнь…

Петтингом можно заниматься где угодно и когда угодно: в кино, в укромном уголке уютного кафе, в машине и даже дома, если нет возможности заняться полноценным сексом. Кстати, это может быть самым откровенным и желанным завершением твоего идеального свидания!

Петтинг позволяет узнать партнера поближе, если ты еще не готова оказаться с этим мужчиной в одной кровати. Его реакция на твои касания и ответные ласки подскажут тебе, какой он любовник: страстный мужчина сможет подарить тебе наслаждение без прямого посягательства на честь и достоинство.

Петтинг способен раскрыть твои творческие способности: поиск эрогенных зон партнера, разнообразие ласк — от легких прикосновений до страстных поцелуев. Сексологи утверждают, что пары, предающиеся взаимным ласкам, обогащают свою личную жизнь и настраиваются на поиск новых способов получить наслаждение.

Петтинг — полностью безопасное занятие: ты можешь не волноваться, что подхватишь неприятное заболевание или забеременеешь.

Неккинг

Неккинг — это сексуальная игра, где ласки возможны исключительно выше пояса. Поцелуи, покусывания, поглаживания и все, что придет тебе в голову, используй для неккинга! Довести до оргазма при этом виде петтинга очень сложно, но целью неккинга является именно удовольствие от прикосновений. Такие ласки без секса очень понравятся парам, у которых повышенная чувствительность именно верхней части тела: голова, уши, шея, грудь. Не будь скучной и придумывай новые пути к вершине наслаждения! Ты можешь нежно целовать грудь своего мужчины и щекотать его своими ресницами. Занимаясь неккингом, партнеры не ограничивают полет сексуальной фантазии, а наоборот, расширяют границы своих правил.

Поверхностный петтинг

Такой вид петтинга — идеальный вариант для взаимных ласк в людных местах: сексуальные ощущения происходят исключительно через одежду. Тебе доступно все тело твоего любимого, но только через одежду. Конечно, будет здорово, если ваша одежда подразумевает усиление тактильных ощущений. Поверхностный петтинг, кстати, допускает трение гениталиями через одежду. Теперь у тебя есть причина купить самый соблазнительный пеньюар из шелка или бархата: он станет невероятно сексуальной атрибутикой поверхностного петтинга. К тому же такая одежда выгодно подчеркивает твои самые аппетитные места: откровенный топ показывает твою грудь, а облегающая юбка указывает на бедра и соблазнительную попу. Еще один очень приятный бонус для визуального контакта с твоим мужчиной!

Глубокий петтинг

Пройдись своими губами по его эро­генным зонам: за ухом, на шее по границе волос, не обходи вниманием его грудь и спину. Будь уверена, твой мужчина возбудится настолько, что захочет продолжения. Так ты приведешь вашу пару на стадию глубокого петтинга — это самая возбуждающая и откровенная часть вашей сексуальной игры! Как заниматься петтингом? Полностью обнаженные, вы можете ласкать друг друга всем своим телом, не пропуская ни одной самой заветной эрогенной зоны, вплоть до пениса твоего мужчины. Единственное правило — никакого секса! Да, самое желанное оказывается для вас недоступным, но это не мешает наслаждаться друг другом и дарить взаимную радость. Кстати, при глубоком петтинге вы можете с успехом использовать аксессуары: перья и масло, возбуждающие секс-игрушки, которые лишь скрасят вашу сексуальную игру и раззадорят ваш огонь страсти.

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