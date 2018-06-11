Зачем Джастин Бибер и Хейли Болдуин ездили в церковь?

Несколько недель назад Хейли Болдуин (Hailey) наконец-то ответила на вопрос об их отношениях с Джастином Бибером (Jusin). По словам девушки, уже давно их связывает только дружба.

«Мы оба осознали, что чувствуем себя намного лучше, когда общаемся, как друзья. Он очень хороший. И я рада, что теперь вся эта ситуация прояснилась», — рассказала Хейли журналистам.

Но совсем недавно эти двое вновь были замечены папарацци в Майами в ночь с-го на-е июня. Это не могло не повлечь за собой ряд вопросов и догадок. Уж не решили ли они возобновить свои отношения? По крайней мере, Хейли выглядела невероятно счастливой в компании своего бывшего бойфренда и не могла перестать улыбаться.

Хейли и Джастин не только тусовались вместе всю ночь — сразу после этого парочка отправилась на службу в местную церковь. Вроде бы ничего удивительного, ведь все давно знают, что Джастин — очень ответственный прихожанин. Но вряд ли любая девушка из его окружения может быть удостоена такой чести.

По словам некоторых поклонников музыканта, они общаются слишком часто для того, чтобы называться «просто друзьями». А их окончательный разрыв с Селеной Гомес (Selena) только усиливает подозрения.

Действительно ли Джастин так дорожит дружбой с Хейли? Или, возможно, это лишь способ справиться с болью и переживаниями?