Андрей Малахов нежно поцеловал жену в день годовщины свадьбы

«Сегодня мы отмечаем 7 — годовщину свадьбы в нашем любимом рыбном ресторане. Спасибо моей золотой рыбке, подарившей мне лучшие мгновения и сына», — написал шоумен.

Фото: instagram