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Андрей Малахов нежно поцеловал жену в день годовщины свадьбы
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Андрей Малахов нежно поцеловал жену в день годовщины свадьбы 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Андрей Малахов поздравил Наталью Шкулеву с годовщиной свадьбы.
«Сегодня мы отмечаем 7 — годовщину свадьбы в нашем любимом рыбном ресторане. Спасибо моей золотой рыбке, подарившей мне лучшие мгновения и сына», — написал шоумен.
Фото: instagram
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