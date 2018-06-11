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«Половина 15-летних девочек уже разведены»: детские браки сирийских беженцев
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«Половина 15-летних девочек уже разведены»: детские браки сирийских беженцев 

Bigpicture.ru 4 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
В последние годы сирийские беженцы, переехавшие в Турцию, выдают своих дочерей замуж совсем подростками. Так они пытаются уберечь их, дать им новую семью взамен погибших родственников. Но тотальная эпидемия детских браков породила огромное количество матерей-одиночек.
Фотограф из Стамбула Озге Себзечи отправилась в турецкий регион Анатолию, где сейчас проживает около 60 тысяч сирийских беженцев, чтобы познакомиться с юными невестами и показать миру их страхи и мечты.
Источник: National Geographic
Сирийский девочки выходят замуж начиная с 13 лет, но эти церемонии проходят тайно из-за официальных турецких запретов. Увы, зачастую такие союзы длятся совсем недолго и уже к 15 годам девочки остаются одни. Озге призналась, что в поездках ей встретилось примерно одинаковое количество замужних и разведенных девочек.
Развод — это легко, потому что все, что должен сделать мужчина, это 3 раза сказать «я развожусь с тобой». Известный закон в суннитском исламе. При этом у девочек нет никаких прав на компенсацию или алименты.
На фото: 15-летняя девочка, которая недавно развелась со своим 20-летним мужем. Она бежала в Турцию, когда ей было 12, а в 14 вышла замуж. Она говорит, что счастлива после развода, потому что брак не ладился. Девочка ушла из школы в четвертом классе, после начала войны в Сирии, но надеется продолжить образование.
Благодаря связям в сирийском сообществе беженцев Озге удалось взять интервью у девочек и их матерей, чтобы понять корень сложившейся проблемы. Хотя многие матери сами выходили замуж подростками, большинство из них все же вступали в брак в более сознательном возрасте — до начала войны в Сирии количество детских браков было в 4 раза ниже.
На фото: обручальное кольцо и платье перед помолвкой. В подарок на торжество девочка попросила у Озге плюшевого медведя.
Причина, по которым сирийские семьи соглашаются на ранние браки очень проста — деньги. Таким образом они пытаются облегчить финансовое бремя и отдать девочку в «лучшую жизнь». Как правило, это дочери погибших на войне отцов, Озге поговорила с одной из таких невест.
Если бы мой отец был жив, он бы никогда не дал разрешения. Но мать поддалась давлению со стороны женихов.
На фото: платье после свадьбы 14-летней невесты и ее 18-летнего жениха. Озге не разрешили фотографировать церемонию, но она говорит, что глаза девочки переполняли эмоции. Она боялась, смущалась и не могла понять, почему ей уделяют столько внимания. Иногда она улыбалась.
В Турции вступать в брак можно с 18 лет или с 17 лет с согласия родителей. В некоторых случаях жениться можно и в 16 лет, но только по решению суда. С религиозными браками дела обстоят иначе. Как говорит сама Озге, это «известный секрет». Турецкие власти не вмешиваются в общины беженцев, воспринимая ранние браки как часть их традиций.
На фото: сестры 15-ти (справа) и 13-ти лет у себя дома. Они родом из Алеппо и уже 4 года живут в лагере для беженцев на границе с Сирией.
На свои свадьбы сирийские семьи частенько приглашают турков, которые говорят, что невеста действительно слишком молода, но ничего при этом не делают.
Одна из 15-летних девочек отправилась в больницу, чтобы рожать. Полиция предупредила ее, что она не будет жить с мужем пока ей не исполнится 18 лет, но нет никакого способа это проконтролировать. Она каждую неделю ездит в участок и отмечается, что не живет с ним, но на самом деле живет.
На фото: ребенок 16-летней девушки и ее 21-летнего мужа спит дома в свой первый день после больницы. Из-за осложнений от преждевременных родов он пробыл в больнице 3 месяца. На момент брака девушке было 14.
Фотопроект Озге получился весьма загадочным — многие девушки не соглашались фотографироваться, потому что это грех, также ей нельзя было фотографировать свадьбы. Вместо этого она обратилась к метафорам и снимала девушек за занавесками, которые защищали их от объектива камеры.
Ключ к расширению прав сирийских девочек — образование и изучение турецкого языка, они его, как правило, не знают. Озге уверена, что общество должно помочь беженцам адаптироваться.
На фото: 17-летняя девушка и ее 20-летний муж, упавший в шахту и лишившийся ноги. Сейчас он работает в магазине мобильных телефонов и сапожником, пара счастлива.
Женщина, которая «пустила» Озге в сообщество беженцев, считает себя активистом. Когда она узнала, что 12-летнюю одноклассницу ее дочери преследует семья, заинтересованная в браке, она сказала себе: «Нет. Я расскажу это журналистам».
На фото: 17-летняя девушка, вышла замуж в 14 и вскоре забеременнела. Муж оставил ее через 20 дней после того, как она родила дочь. Девушка признается, что муж оскорблял ее и ей стало легче, когда он ушел. Она изо всех сил старается заботиться о ребенке, начала работать ассистентом в аптеке. Теперь она получает 26 долларов в неделю.
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