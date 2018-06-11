«3 года как один день!» Пашу поделился свадебным фото с супругой Ханной 

Ханна и Пашу отмечают три года семейной жизни.
Ханна и Пашу в скором времени станут родителями дочки. Сейчас певица уже взяла небольшой декретный отпуск, поэтому теперь каждый день проводит с любимым мужем. 10 июня супруги отметили 3-летнюю годовщину своего брака. По этому поводу пара поделилась архивными снимками и призналась друг другу в любви.
— написал Пашу.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях к постам пары фолловеры поздравляют супругов с годовщиной, а также обсуждают светлый цвет волос певицы. Некоторые признаются, что перепутали блондинку Ханну с экс-возлюбленной Тимати моделью Аленой Шишковой.
Напомним, Ханна и Пашу поженились в июле 2015 года. А познакомились супруги на конкурсе красоты Miss Kemer International — 2010, где девушка заняла первое место.
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Фото:Instagram