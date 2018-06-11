Ирина Шейк опубликовала в социальной сети Instagram две фотографии, которые могут развеять сомнения самого большого скептика в природной красоте модели, пишет URA.RU. На снимках — сама Ирина в светлом парике (слева) и ее мама Ольга (справа). Сходство просто поразительное!
— Одно лицо, — удивляются подписчики.
— Почему мама не стала такой знаменитой роковой красоткой? Затмила бы Бриджит Бардо!
— У вас и сестра красивая! Родители передали всю красоту своим девочкам!
— Удивительно, как ты похожа на маму.
Не зря таблоиды совсем недавно писали о Роналду, который признался: до сих пор влюблен в Ирину и сожалеет, что упустил красотку. Пара встречалась несколько лет, но роману не суждено было перерасти во что-то большее. Теперь суперможель состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, которому недавно родила дочь Лею де Сьен Шейк Купер.