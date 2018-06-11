Фотосравнение: Ирина Шейк доказала, что ее красота — от природы

Ирина Шейк опубликовала в социальной сети Instagram две фотографии, которые могут развеять сомнения самого большого скептика в природной красоте модели, пишет URA.RU. На снимках — сама Ирина в светлом парике (слева) и ее мама Ольга (справа). Сходство просто поразительное!

— Одно лицо, — удивляются подписчики.

— Почему мама не стала такой знаменитой роковой красоткой? Затмила бы Бриджит Бардо!

— У вас и сестра красивая! Родители передали всю красоту своим девочкам!

— Удивительно, как ты похожа на маму.