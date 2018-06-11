Ещё
Почему именно мужчина делает предложение женщине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему именно мужчина делает предложение женщине 

Умная 42 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Предложение"
Нередко женщины открыто признаются, что хотят получить от мужчины предложение — а даже намекают на это партнеру. Но почему же они сами не могут взять инициативу в свои руки? Какова история, стоящая за тем, что мужчина делает предложение, а женщина его получает?
Многие века брак был необходимостью, экономически и социально (а иногда и политически) выгодным союзом. Брак по любви становился скорее исключением — мало кого волновали чувства молодых, на первый план выступали вопросы материальные и статусные. Девушки же и вовсе фактически выступали в роли товара, который надо было как можно выгоднее «сбыть».
Эта система брака как средство экономического и политического прогресса была почти всеобщей до конца восемнадцатого века, когда социальные нормы начали смещаться в сторону людей, выбирающих своих супругов на основе любви и личной привязанности, а не политической или экономической целесообразности. И, во всяком случае, это было радикальное изменение, которое многие считали иррациональным.
Мужчина как глава семьи
К счастью, люди в конце концов отошли от идеи, что женщины являются собственностью, которую можно купить, продать или даже выиграть. Наряду с ростом любовных браков появилась идея о том, что мужчины являются поставщиками, а женщины — воспитателями и бенефициарами мужской работы. В 1950-х годах в США, например, брак считался лучшим подарком, который могла получить молодая женщина — в то время это была лучшая возможность получить состояние и хорошую жизнь.
Фактически, мужчин часто поощряли видеть себя в качестве спасателей для женщин, так как молодых людей учили, что им следует «дать [женщинам] ценность и цель, которую общество в целом не удерживает, — женившись на них».
Кроме того, поскольку мужчины должны были обеспечивать своих жен, предложения часто делались именно тогда, когда мужчины были финансово готовы к браку, но не когда была готова невеста.
Традиция остается сильной
Очевидно, сейчас многое изменилось, но идея о том, что мужчина должен делать предложение, оказалась чрезвычайно устойчивой к изменениям. Ритуал предложения руки и сердца остается сейчас уже даже из-за элементарной привычки, и большинство не видит в этом ничего плохого.
Сообщение Почему именно мужчина делает предложение женщине появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Что делать, если у вас нет половых отношений Комплекс Клеопатры: что это значит Нужно ли с друзьями обсуждать интимную жизнь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот7
Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств1
Истинные лица знаменитостей1
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц19
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение