Прощай, невинность: Меган Фокс, Анджелина Джоли, Эштон Катчер, Бритни Спирс и другие звезды о потере девственности

Со всеми это было в первый раз, и все помнят, как и с кем это было. Звезды тоже иногда делятся своими историями о том, как расстались с девственностью. И надо сказать, далеко не все знаменитости могут похвастаться положительным опытом.

В моей жизни было немало не лучшего сексуального опыта, но в первый раз все было иначе. Я была влюблена, и все прошло хорошо.

Мне было 15. Это случилось на природе, с девушкой, с которой меня только что познакомил друг. Все длилось, наверное, секунды две, и это было очень нелепо. Два года спустя я снова занялся с ней сексом, чтобы показать, что я могу лучше.

Я начала заниматься сексом с моим бойфрендом, но мне показалось мало этих эмоций. Желая стать еще ближе, я взяла нож и порезала его, а он меня. Мы были вымазаны кровью друг друга, мое сердце бешено стучало (Анджелине было 14 лет. — Прим. ред.).

Мне было 15, когда я захотела впервые заняться сексом, и я сказала об этом маме. Она сказала: «Окей, тогда нам нужно подобрать тебе средство контрацепции». Она была очень открыта и честна со мной.

Мне было около 15 лет. В этом не было ничего отвратительного, мы планировали это. Я только подумал: «Хм, ощущения странные, правильно ли я все делаю?»

Это случилось спустя два года после начала наших с Джастином (Тимберлейком. — Прим. ред.) отношений. Я думала, он тот, кто мне нужен, моя единственная любовь. Но я ошиблась.

У меня был негативный опыт. Мне было 14, и я встречалась с 18-летним парнем, сейчас это кажется мне отвратительным, но тогда я считала, что это круто. По сути, я занялась сексом по принуждению. Я не была готова и едва ли вообще знала собственное тело. Мне казалось, если я откажусь, это будет провал и парень больше не захочет со мной общаться… После этого я три года не занималась сексом, потому что мне было некомфортно. Только потом я поняла, что совершила ошибку, согласившись с ним переспать.

Я один из немногих людей, у которых остались приятные воспоминания от первого раза. Я хорошо знал эту девушку. Это не самый лучший секс в моей жизни, но все не было так ужасно, как бывает у многих людей — например, у моего друга, который напился и потерял девственность с незнакомкой под мостом.

Лена Данэм:

Я не говорила парню, что я девственница, просто сказала, что мало занималась этим раньше. Было немного больнее, чем я думала. Парень сильно нервничал. Кроме того, в самый неподходящий момент в комнату вошла моя лучшая подруга Одри и не придумала ничего лучше, чем крикнуть: «Мазл тов!»

Энсел Элгорт:

Мне было 14, и я понятия не имел, что нужно делать, — как и она. Я даже не задумался о нормальном освещении. И это единственное, что я бы изменил: освещение было слишком ярким, даже флюоресцентным.

Шайя ЛаБеф:

По какой-то причине я решил изображать из себя опытного мужчину и не сказал девушке, что я девственник. Это было так: «Не переживай, детка, сейчас все сделаю». А сам трясусь от страха. Я в первый раз в жизни был голым при девушке, при свете, не прикрываясь. Помню, как подложил под нее подушку, потому что видел это в порно. Получился такой неудобный угол наклона, который чуть все не испортил. Я не какой-то секс-гигант, и это была дурацкая идея.

Селин Дион:

Это случилось в Дублине, в незабываемый день 30 апреля 1988 года, в вечер Евровидения (в котором 20-летняя певица участвовала от Швейцарии. — Прим. ред.). Он (продюсер Селин Рене Анжелил, ставший впоследствии ее мужем. — Прим. ред.) пришел в мою комнату, я сидела на кровати, очень счастливая от того, что осталась наедине с мужчиной, которого люблю. И у меня уже был четкий план.

У меня не было серьезных отношений до 18 лет — в этом возрасте я встретила своего бывшего жениха Майкла Уэзерли . Когда мы начали встречаться, я была девственницей. Я всегда хотела впервые заняться сексом именно с тем, кого полюблю, потому что у всех моих знакомых первый опыт был просто жутким. Поэтому мне хотелось быть уверенной, что этот человек в меня влюблен и не бросит меня, как только все случится.

Это произошло в парке. Внезапно нас осветил фонарь, и мы услышали голос полицейского: «Мэм, вы в порядке? Подойдите к машине». Она одевается, идет к полицейской машине, и ее спрашивают: «На вас что, напали?». Она отвечает: «Нет, это мой парень». В общем, это был кошмар (смеется). Некоторые истории о первом сексе прекрасны, моя — нет.

Брук Шилдс:

Думаю, если бы я раньше научилась любить свою внешность, я бы потеряла девственность намного раньше. Это произошло, когда мне было 22 года. Публичность, давление — все это заставляло меня быть неуверенной в себе, кроме того, у меня были комплексы по поводу веса.

Кит Харингтон:

Все произошло, как у многих подростков, — на вечеринке. Возможно, я был еще слишком молод. Но нам с той девушкой просто захотелось этого.