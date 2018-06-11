28-летний солист группы MBAND Артем Пиндюра удивил признаниями о бывшей жене и требованиями к будущей

Артем Пиндюра рассказал, как женился и развелся в один год.

Поклонницы группы MBAND наверняка мечтают о мужьях, похожих на солистов популярного коллектива. В откровенном интервью для WMJ.ru 28-летний музыкант Артем Пиндюра рассказал о своем сложном характере и о том, как трудно приходится с ним его девушкам.

Мужчина признался, что в данный момент он одинок и находится в поиске спутницы жизни. Намерения у Артема весьма серьезные, и он точно знает, чего хочет, однако не торопит события. Однажды он уже был женат — с молодой супругой артист расстался в тот же год.

«Самые яркие и искренние отношения у меня были с бывшей женой. Мы начали встречаться, когда мне было 16 лет, в тот период, когда юношеский максимализм зашкаливал. Женился я в 22 года и развелся тоже в 22 года.

Просто начался быт. Мы с ней не жили вместе до брака, что, кстати, неправильно. Лучше все-таки съехаться до свадьбы, чтобы понять, твой человек или нет», — рассказал он WMJ.ru.

Претендентка на звание новой жены Пиндюры «должна быть красивой, вкусно пахнуть, очень любить себя, интересоваться жизнью. То есть хотеть не просто быть красивой — и все, а еще и чем-то увлекаться. И самое главное — она должна быть верной».

Вранье и предательства в отношениях Пиндюра не приемлет. А вот ревность поощряет: «Ревность — это потрясающее чувство. Я сам ревнивый человек и требую к себе очень много внимания». Он называет себя собственником, но его будущая супруга не должна обладать этим качеством.

Он готов отпускать ее на вечеринки, но ожидает, что она не будет часто на них бывать. «Вообще, мне кажется, что девушка, которая ищет серьезных отношений, сама не захочет ходить на вечеринки. Я вот уже устал тусоваться и жду человека, который, так же как и я, устал от этого», — признался артист.

Мужчине важна ласка: «Хочется, чтобы о тебе заботились. К тому же мне кажется странным, когда девушка не умеет этого делать».

Идеальная семья, по признанию Артема — «та, где есть дети, где все друг друга любят и уважают».

«Я идеалист, мне нужна идеальная девушка», — признался он.

Как считаете, существует ли такая?

Фото: instagram