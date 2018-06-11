Перестань бороться: признаки того, что ваши отношения обречены

Ни одна пара в мире не застрахована от ссор, которые периодически случаются даже в самых крепких, на первый взгляд, семьях. Однако когда плохих дней становится все больше, а примирений меньше, следует задуматься о будущем. Эксперты в области отношений представили несколько распространенных признаков того, что отношениям вскоре может наступить конец.

Ссоры

Маленькие ссоры возникают в каждой паре, что если они участились, а незначительные подколы больше не вызывают смеха, стоит исправлять ситуацию. Также проблема требует вмешательства семейного психолога, если ссоры перерастают в громкие скандалы, во время которых партнеры давят на слабые места друг друга.

Усилия

В начале отношений каждый из партнеров прилагает усилия, чтобы удивить свою вторую половинку, устроив ей романтический сюрприз. В этот период пары часто выбираются на продолжительные прогулки, дарят друг другу маленькие подарки, но спустя годы желание подарить возлюбленной цветы пропадает. Партнерам стоит уделять внимание друг другу, даже если остается мало свободного времени, но если у человека нет особого желания взаимодействовать со своей второй половинкой — это уже является большой проблемой.

Публика

Дома партнеры могут поссориться и сразу помириться, что является хорошим исходом в такой ситуации. Однако публичные ссоры являются признаком того, что проблемы в отношениях вышли из-под контроля и их нужно срочно решать.

Секреты

Благодаря доверию строятся крепкие отношения, но если оно теряется, сразу начинаются проблемы. Многие эксперты считают, что после потери доверия продолжать отношения нет смысла, поскольку они становятся нездоровыми.

Независимость

Стремление быть ближе к своему партнеру и делить с ним все свободное время с годами может уйти. Проблемы начинаются, когда партнеры начинают избегать друг друга, стремиться проводить время с друзьями или задерживаться на работе только чтобы не проводить свободное время со второй половинкой.

Внешность

Когда влюбленность пропадает и отношения начинают казаться безысходными у человека появляется здоровый взгляд на своего партнера. Все особенности внешности, которые раньше привлекали, начинают отталкивать, даже если в них нет ничего безобразного.

В начале отношений в каждой паре присутствует яркая страсть, но со временем либидо угасает. Некоторые пары могут сокращать свою сексуальную жизнь до нескольких раз в месяц, что является проблемой. Недостаток секса в большинстве случаев приводит к расставанию, поэтому эту проблему нужно срочно решать.