Финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова заркутила роман с братом Тимати? 

В Сети обсуждают возможный роман Виктории Коротковой и младшим братом Тимати.
22-летняя Виктория Короткова в проекте «Холостяк» не только дошла до финала, но и совершила ради Егора Крида несколько поступков: девушка официально оформила развод с бывшим мужем, а также дала артисту возможность набить на руке первую в ее жизни тату. Но несмотря на все это заветное кольцо получила Дарья Клюкина. Правда, кажется, Короткова и не особенно расстроилась. Она активно влилась в тусовку Black Star, дружит с девушкой Тимати Анастасией Решетовой. А также, кажется, закрутила роман с его младшим братом 31-летним Артемом Юнусовым. В Сети обсуждают, что Артема и Вику на днях видели целующимися на улицах Москвы. К слову, даже в Instagram брата Тимати уже появилось первое фото в Коротковой.
Свои возможные отношения пара пока не афиширует. Но если роман подтвердится, интересно, как отреагирует Крид на новые отношения Коротковой?
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Фото:Instagram