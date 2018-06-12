Финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова заркутила роман с братом Тимати?

22-летняя Виктория Короткова в проекте «Холостяк» не только дошла до финала, но и совершила ради Егора Крида несколько поступков: девушка официально оформила развод с бывшим мужем, а также дала артисту возможность набить на руке первую в ее жизни тату. Но несмотря на все это заветное кольцо получила Дарья Клюкина . Правда, кажется, Короткова и не особенно расстроилась. Она активно влилась в тусовку Black Star, дружит с девушкой Тимати Анастасией Решетовой . А также, кажется, закрутила роман с его младшим братом 31-летним Артемом Юнусовым. В Сети обсуждают, что Артема и Вику на днях видели целующимися на улицах Москвы. К слову, даже в Instagram брата Тимати уже появилось первое фото в Коротковой.

Свои возможные отношения пара пока не афиширует. Но если роман подтвердится, интересно, как отреагирует Крид на новые отношения Коротковой?

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Фото:Instagram