СМИ: финалистка «Холостяка» встречается с братом Тимати

Буквально неделю назад завершился шестой сезон программы «Холостяк», где девушки боролись за внимание и любовь известного исполнителя лейбла Black Star Егора Крида. Большинство зрителей мечтали, чтобы артист выбрал 23-летнюю Викторию Короткову, которая ради Крида в срочном порядке оформила развод и даже позволила ему набить первое тату в ее жизни. Однако Егор, к разочарованию телезрителей, выбрал актрису Дашу Клюкину, но и с ней романтические отношения не сложились.

На днях в Сети появились слухи, что Вику Короткову видели на улицах Москвы целующейся с 31-летним младшим братом основателя лейбла Black Star Тимати, Артемом Юнусовым. Позже в их Инстаграмах синхронно появились сториз из одного ресторана, а потом Артем даже выложил совместное фото с Викторией и ее подругой, девушкой Тимати, Анастасией Решетовой . Пользователи соцсетей, которые надеялись, что раз Крид не стал встречаться с Клюкиной, то может построить отношения с Коротковой, расстроены такой неожиданной новостью. Они еще больше разочаровались в шоу, а некоторые даже предположили, что Виктория и во время «Холостяка» была девушкой Артема Юнусова, а на проект пришла ради пиара. «Хоть бы траур выдержала по любви к Криду» «Вот после этого я совсем не верю в шоу „Холостяк“ и в чувства участниц проекта»

«А как же Егор?» «Вылитая Решетова, как братья их не путают?» «Не через Егора, так через брата Тимати попала в тусовку „БлэкСтара“ Напомним, что в финале „Холостяка“ Егор Крид говорил Виктории, что не хотел бы, чтобы она пропадала из его жизни. Видимо, теперь они будут часто видеться в одной компании, но уже в статусе приятелей.