Виктория Короткова встречается с братом Тимати 

После окончания «Холостяка» Егор Крид и Дарья Клюкина приняли решение остаться друзьями. Эта новость разочаровала многих поклонников шоу: Егора обвинили в наигранности и назвали шоу «дешевой постановкой». Но есть и те, кто верит в то, что чувства Егора к Даше еще дадут о себе знать.
Даже Тимати решил поинтересоваться у Егора, когда певец выложит пост про Дашу. Впрочем, судя по всему, рэпер и сам мог бы узнать все подробности у финалистки «Холостяка». Совсем недавно в сети появилось совместное архивное фото Даши и Тимати. Кто-то уверен, что они и правда давно были закадычными друзьями, другие доказывают, что кадр — фотошоп чистой воды. Еще одна участница шоу тоже знакома с Тимати. На днях вторая финалистка «Холстяка» Виктория Короткова выложила в видео с девушкой рэпера Анастасией Решетовой. К тому же недавно в сети появились слухи, что Вика встречается с родным братом Тимати. Анонимные источники сообщают, что видели, как Артем вышел из машины и поцеловал девушку. Они уехали вместе на его машине.
Очередна постановка или настоящая любовь?;;