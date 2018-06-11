Диадема, букет ландышей и хвост вместе прически: смотрим фото со свадьбы Оксаны Лаврентьевой и Александра Цыпкина 

Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин стали мужем и женой.
В Барвихе состоялась свадьба Оксаны Лаврентьевой и писателя Александра Цыпкина. Для своего второго брака бизнесвуман выбрала скромное платье чуть ниже колег, фату, диадему и букет ландышей. Вместо вечерней прически волосы Оксана собрала в хвост. В ЗАГСе во время ответа на главный вопрос Лаврентьева на минуту замялась, но потом сказала долгожданное «да».
Среди приглашенных гостей было много звездных друзей пары. Ведущей вечеринки стала Ксения Собчак, которая активно делилась Stories из ЗАГСа.
Также среди гостей были Ника Белоцерковская, Полина Киценко, Марина Жигалова-Озкан, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева и многие другие.
После ЗАГСа в ресторан новоиспеченная жена Оксана Лаврентьева пришла уже в другом наряде с откровенным разрезом и глубоким декольте. На торжестве пары выступал Михаил Боярский.
Напомним, этот брак стал для пары не первым. Ранее Оксана была замужем за бизнесменом Антоном Паком, с которым развелась четыре года назад. У Лаврентьевой подрастают двое детей — 20-летняя дочь Алина и 12-летний сын Егор. Александр также был женат.
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Фото:Instagram / Николай Зверков / Абдулла Артуев