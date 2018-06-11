Диадема, букет ландышей и хвост вместе прически: смотрим фото со свадьбы Оксаны Лаврентьевой и Александра Цыпкина

В Барвихе состоялась свадьба Оксаны Лаврентьевой и писателя Александра Цыпкина. Для своего второго брака бизнесвуман выбрала скромное платье чуть ниже колег, фату, диадему и букет ландышей. Вместо вечерней прически волосы Оксана собрала в хвост. В ЗАГСе во время ответа на главный вопрос Лаврентьева на минуту замялась, но потом сказала долгожданное «да».

Среди приглашенных гостей было много звездных друзей пары. Ведущей вечеринки стала Ксения Собчак , которая активно делилась Stories из ЗАГСа.

После ЗАГСа в ресторан новоиспеченная жена Оксана Лаврентьева пришла уже в другом наряде с откровенным разрезом и глубоким декольте. На торжестве пары выступал Михаил Боярский

Напомним, этот брак стал для пары не первым. Ранее Оксана была замужем за бизнесменом Антоном Паком, с которым развелась четыре года назад. У Лаврентьевой подрастают двое детей — 20-летняя дочь Алина и 12-летний сын Егор. Александр также был женат.