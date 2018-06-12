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На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму
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На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
Если одни женщины ничего не имеют против глотания семенной жидкости, то другие находят это аморальным. В большинстве случаев решающим фактором становится отношение к партнеру и сам характер отношений в паре. А для всех остальных — делом вкуса и консистенции спермы.
Споры на эту тему ведутся не первый год и приобретают масштабы зачастую даже более широкие, чем в шекспировском «Гамлете». По-прежнему все женщины и мужчины разделены на два лагеря: одни считают, что в глотании семенной жидкости нет ничего предосудительного, а другие выступают за противоестественность процесса. На чьей же стороне правда? О том, почему глотать сперму партнера после орального секса — это нормально, нам рассказали эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.

Часть первая: мужское мнение

В первую очередь стоит сказать о том, что минет — это тот вид ласк, который имеет более высокую степень интимности, физической и даже эмоциональной. Мужской организм тратит колоссальные усилия на производство нескольких граммов семенной жидкости, а каждый оргазм требует затрат огромного количества энергии, и когда женщина брезгливо относится к его семени, подсознательно мужчина чувствует, что она точно так же относится к нему самому. Большая часть мужчин считает глотание спермы актом признания женщиной его тела целиком, его запахов и вкусов. Таким образом мужчина чувствует себя единственным и неповторимым для своей женщины.
Ну а во-вторых, в то время как некоторые мужчины воспринимают женщину, способную на то, чтобы принять его семя, какой-то особенной и чудесной, другие считают это делом рук распущенных и извращенных женщин. Можно встретить и мужчин, которые выступают категорически против этой интимной процедуры, потому что считают, что это в той или иной мере оскорбляет женщину. В общем, мужчины бывают разные, и, прежде чем женщине задаваться этим поистине эпохальным вопросом, ей необходимо выяснить, какую позицию занимает ее мужчина.

Часть вторая: личные предпочтения

Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но стоит понимать и вот что: вкус и запах спермы не являются постоянными, а напрямую зависят от того, что мужчина употребляет в пищу за пару часов до полового акта. Нужно помнить, что улучшить вкус спермы способны разные сладкие фрукты и ягоды, в особенности клубника и ананас. А вот отрицательно повлиять на ее вкус способны дурные привычки: алкоголь, сигареты и прочие вредные вещества. Так что разборчивость в продуктах питания и ведение здорового образа жизни важны не только для красивой фигуры и гладкой кожи, но еще и будут существенным плюсом в пользу сексуальной жизни твоего партнера.
Что еще нужно понимать? Секс нужен для того, чтобы приносить удовольствие тем людям, которые им занимаются. Если по какой-то причине ты не хочешь глотать сперму — не делай этого, но тогда постарайся смотивировать свое решение перед партнером, чтобы его не обидеть. Мужчины, вопреки всеобщему мнению, очень ранимые существа, поэтому позаботься о том, чтобы твой партнер все понял правильно, — это твоя главная задача.

Часть третья: мифы, с которыми пора покончить

Многие женщины всерьез уверены в том, что мужская сперма является чужеродной для женского организма, и иммунная система всякий раз начинает активную борьбу при попадании спермы в организм. Для того, чтобы окончательно развеять этот миф, нужно только немного подумать. Каждый человек на земле появился благодаря попаданию мужской спермы в женский организм, и если бы в действительности женский организм вел ожесточенную борьбу со спермой всякий раз, когда она попадает внутрь тем или иным способом, возможно ли было бы рождение детей в таком количестве, в каком они живут на нашей планете прямо сейчас? Нет, и еще раз нет!
Этот и еще множество мифов о мужском семени приводят общественность к тому, что его считают чем-то грязным и противоестественным. Но в действительности ничего грязного и постыдного в этой жидкости нет и никогда не было. И одно лишь принятие данного факта может помочь тебе полностью пересмотреть свой взгляд на оральный секс.
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