«Камасутра» для искушенных: позы с наибольшей стимуляцией точки G

Недавно мы писали о струйном оргазме, который достигается с помощью активной стимуляции точки G. По горячим следам мы предлагаем тебе подборку лучших поз из нашей «Камасутры», которые позволят вам проработать нужные зоны как можно лучше!

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Хочется получить убойную дозу удовольствия и наслаждения? Какие позы помогут получить наивысшее удовольствие и особенно яркий оргазм? Мы нашли несколько крутых вариантов для секса, когда твоя точка G стимулируется максимально сильно.

Как стимулировать точку G G — тачка

Поза лежа, женщина снизу

«Камасутра» гарантирует: достигнуть оргазма в этой позе секса очень просто, поскольку во время фрикций мужчина доминирует и происходит активная стимуляция точки G. Твой мужчина тоже оценит ее по достоинству, поскольку поднятые вверх и согнутые в коленях ноги обеспечат очень глубокое проникновение. Для дополнительной остроты ощущений попроси своего молодого человека вначале поглаживать твои лодыжки и бедра, а когда ты почувствуешь приближение оргазма (и поймешь, где находится точка G), перемести его ладонь на свой клитор. Дополнительная стимуляция клитора подарит тебе совершенно особые ощущения, именно такой оргазм описывал в финале романа «Одиннадцать минут» Пауло Коэльо

Упор лежа

Одна из самых горячих поз для стимуляции точки G в нашей «Камасутре»

Лежа на спине, подтяни к груди согнутые в коленях ноги и скрести их. Когда твой бойфренд войдет в тебя, слегка упрись ступнями ему в грудь. Поддерживая тебя за бедра, он сможет совершать тугие, плотные фрикции. Как правильно стимулировать точку G? Главное в этой позе секса — держать ноги скрещенными, благодаря этому твоя вагина будет обхватывать его член очень плотным кольцом. Кроме того, в этой позе, хоть мужчина и сверху, тебе очень удобно сжимать мышцы влагалища, усиливая давление пениса на все чувствительные зоны.

Рок-н-ролл

Немного усовершенствованная классика для стимуляции точки G у женщин

От миссионерской позы секса отличается лишь тем, что твои ноги находятся у него на плечах. Отлично подходит для красивого финального аккорда, если вы начали заниматься сексом в обычной позе мужчина сверху. Твои поднятые ноги обеспечивают более глубокое проникновение, кроме того, в процессе вы можете ласкать друг друга. Поза подойдет влюбленным парам, которые любят во время секса смотреть друг другу в глаза и сочетать фрикции с чувственными поцелуями в губы. В этой позе вопрос «Как найти точку G?» отпадает сам собой.

Восьмеркой

Поза лежа, мужчина сверху

«Камасутра» немного доработала классическую миссионерскую позу секса для массажа точки G. Мужчина сверху, а ты подложи под ягодицы пару подушек, чтобы проникновения его члена были более глубокими. В этой позе секса очень активно стимулируется точка G, кроме того, его лобок трется о твой клитор. Как говорится, все удовольствия сразу! Для дополнительных приятных ощущений попроси своего мужчину совершать круговые фрикции и движения восьмеркой. Велика вероятность, что тогда вы достигнете оргазма одновременно!

Полет бабочки

Поза стоя

Одна из самых замысловатых поз в нашей «Камасутре». Главное в этой позе секса — найти правильное место. Им может оказаться высокая кушетка, капот автомобиля, кухонный стол или барная стойка. Главное, чтобы после того, как ты легла на стол, твой таз оказался на 30 см выше таза твоего партнера. Как стимулировать точку G у женщин? Приподними попку, закинь ноги ему на плечи и попроси его поддерживать твои ягодицы руками. Выбирайте ту скорость фрикций, которая понравится вам обоим. Кстати, свободной рукой ты можешь стимулировать клитор.

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