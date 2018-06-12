Ещё
Телеведущая Ольга Орлова призывает мужчин дарить женщинам цветы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Телеведущая Ольга Орлова призывает мужчин дарить женщинам цветы 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Певица и телеведущая Ольга Орлова разбудила любопытство своих подписчиков, когда опубликовала в персональном Инстаграм-аккаунте портретный снимок, на котором позирует с шикарным букетом в руках. Теперь поклонники знаменитой красавицы гадают, кто мог вручить ей такой презент — ухажер или же просто друг.
Большинство женщин любит получать цветы. И львиная доля из них грешит тем, что хвастается шикарными букетами в социальных сетях, будто бы стараясь таким образом показать всему миру, что они вызывают восхищение мужчин и их регулярно осыпают ароматными комплиментами. Конечно, смешно было бы полагать, что знаменитые красавицы могли избежать этой очаровательной женской привычки. Чего стоят одни только снимки Анастасии Волочковой со всевозможными букетами роз, а также частые фотографии Ольги Бузовой, демонстрирующей уровень своей популярности с помощью цветочных композиций в кадре.
Так надо ли упрекать Ольгу Орлову в том, что она лишь слегка спровоцировала подписчиков на разговоры о своей личной жизни с помощью великолепного букета белых пионов, который держала в руках, призывая мужчин чаще радовать возлюбленных цветами. «Нет женщин, которые не любят цветов. Есть мужчины, которые так считают», — уверена певица, но согласилось с ней не так уж много людей. А большинство и вовсе больше заинтересовались не столько цветами, сколько тем, кто их Ольге подарил.
«Здравствуйте! Так всё-таки нашёлся мужчина?» «Вы шикарная женщина! Рада, что у вас появился мужчина» «А кто вам такой букетик подарил?» «Появился ухажер? Или просто от друга?» «Сама небось купила» К слову, несмотря на то что большинство женщин все-таки любят цветы, есть среди них и те, кто уверяет общество в обратном. Например, актриса Анна Хилькевич некоторое время назад призывала девушек отказаться от букетов, вызвав тем самым сильное сопротивление со стороны интернет-пользователей (преимущественно женского пола), уверенных что это недопустимая мера, навязанная феминистками.
Eva.ru: последние новости
Бездетность Дженнифер Энистон не дает покоя ее поклонникам «Почти 9 месяцев вынашиваю чудо»: Регину Тодоренко заподозрили в беременности «Я не могла без него спать!»: Амаль Клуни публично призналась в любви мужу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот9
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств3
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц19
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение