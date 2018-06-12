Телеведущая Ольга Орлова призывает мужчин дарить женщинам цветы

Певица и телеведущая Ольга Орлова разбудила любопытство своих подписчиков, когда опубликовала в персональном Инстаграм-аккаунте портретный снимок, на котором позирует с шикарным букетом в руках. Теперь поклонники знаменитой красавицы гадают, кто мог вручить ей такой презент — ухажер или же просто друг.

Большинство женщин любит получать цветы. И львиная доля из них грешит тем, что хвастается шикарными букетами в социальных сетях, будто бы стараясь таким образом показать всему миру, что они вызывают восхищение мужчин и их регулярно осыпают ароматными комплиментами. Конечно, смешно было бы полагать, что знаменитые красавицы могли избежать этой очаровательной женской привычки. Чего стоят одни только снимки Анастасии Волочковой со всевозможными букетами роз, а также частые фотографии Ольги Бузовой, демонстрирующей уровень своей популярности с помощью цветочных композиций в кадре.

Так надо ли упрекать Ольгу Орлову в том, что она лишь слегка спровоцировала подписчиков на разговоры о своей личной жизни с помощью великолепного букета белых пионов, который держала в руках, призывая мужчин чаще радовать возлюбленных цветами. «Нет женщин, которые не любят цветов. Есть мужчины, которые так считают», — уверена певица, но согласилось с ней не так уж много людей. А большинство и вовсе больше заинтересовались не столько цветами, сколько тем, кто их Ольге подарил.