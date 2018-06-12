Бездетность Дженнифер Энистон не дает покоя ее поклонникам

Не так давно американская актриса Дженнифер Энистон рассталась со своим супругом Джастином Теру . Неожиданный разрыв отношений многие поклонники знаменитой красавицы связывали с ее возможным воссоединением с актером Брэдом Питтом . Однако когда слухи не подтвердились, интернет-пользователи принялись с упоением обсуждать одиночество и бездетность звезды Голливуда.

Последний выход Дженнифер Энистон в свет собрал немало комментариев в сети. Однако интересовало интернет-пользователей вовсе не платье знаменитости и даже не ее макияж. Главной темой для разгоревшейся дискуссии стала личная жизнь 49-летней актрисы. Напомним, что недавно Дженнифер рассталась со своим вторым супругом — актером и режиссером Джастином Теру. Громкий и совершенно неожиданный разрыв пары вызвал настоящий шок среди поклонников кинодивы. Многие из них даже всерьез предположили, что виной всему Брэд Питт, тоже находящийся в процессе расторжения брака с Анджелиной Джоли

Однако романтичные домыслы фанатов так и не получили официального подтверждения. Более того, красавчику Брэду успели даже приписать не один роман с первыми красавицами Америки, в то время как Дженнифер снова оказалась одинока. Недавний выход актрисы в свет, когда она появилась на премии AFI без сопровождения, стал самым обсуждаемым событием недели.

«И снова одна. Видимо, у нее по жизни удел одиночки» «Что с ней не так? Неужели не может удержать мужика?» «Да детей надо было рожать пока была молодая, а не ерундой заниматься!» «Бедная женщина, что ж ей так с мужьями не везет» «Она не хотела детей, а Питт хотел. Вот и ушел. И второй, наверно, тоже не смог так жить» «Мне кажется, что она просто не может иметь детей и от этого все ее беды и одиночество» «Она просо не хотела портить свое тело. Об этом она сама лет 10 назад говорила» «Жаль ее и людей, которых волнует ее личная жизнь. Актриса-то хорошая», — писали в сети.