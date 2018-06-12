Бездетность Дженнифер Энистон не дает покоя ее поклонникам 

Не так давно американская актриса Дженнифер Энистон рассталась со своим супругом Джастином Теру. Неожиданный разрыв отношений многие поклонники знаменитой красавицы связывали с ее возможным воссоединением с актером Брэдом Питтом. Однако когда слухи не подтвердились, интернет-пользователи принялись с упоением обсуждать одиночество и бездетность звезды Голливуда.
Последний выход Дженнифер Энистон в свет собрал немало комментариев в сети. Однако интересовало интернет-пользователей вовсе не платье знаменитости и даже не ее макияж. Главной темой для разгоревшейся дискуссии стала личная жизнь 49-летней актрисы. Напомним, что недавно Дженнифер рассталась со своим вторым супругом — актером и режиссером Джастином Теру. Громкий и совершенно неожиданный разрыв пары вызвал настоящий шок среди поклонников кинодивы. Многие из них даже всерьез предположили, что виной всему Брэд Питт, тоже находящийся в процессе расторжения брака с Анджелиной Джоли.
Однако романтичные домыслы фанатов так и не получили официального подтверждения. Более того, красавчику Брэду успели даже приписать не один роман с первыми красавицами Америки, в то время как Дженнифер снова оказалась одинока. Недавний выход актрисы в свет, когда она появилась на премии AFI без сопровождения, стал самым обсуждаемым событием недели.
«И снова одна. Видимо, у нее по жизни удел одиночки» «Что с ней не так? Неужели не может удержать мужика?» «Да детей надо было рожать пока была молодая, а не ерундой заниматься!» «Бедная женщина, что ж ей так с мужьями не везет» «Она не хотела детей, а Питт хотел. Вот и ушел. И второй, наверно, тоже не смог так жить» «Мне кажется, что она просто не может иметь детей и от этого все ее беды и одиночество» «Она просо не хотела портить свое тело. Об этом она сама лет 10 назад говорила» «Жаль ее и людей, которых волнует ее личная жизнь. Актриса-то хорошая», — писали в сети.
Надо признать, что саму Энистон подобные разговоры сильно ранят, ведь она писала уже не одно публичное письмо, в котором удивлялась людской бестактности и выражала сожаление по поводу того, что ее, успешную женщину, так часто подвергают шеймингу за бездетность. Печально, но особенно остро вопрос ее одиночества стоит теперь, накануне свадьбы ее лучшей подруги Кортни Кокс.