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Любовь в Сети: звезды, которые комментируют друг другу фото
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Любовь в Сети: звезды, которые комментируют друг другу фото 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сейчас совместные фото и милые комментарии в Instagram — обязательный пункт серьёзных отношений. Думаешь, только твои знакомые так делают? Нет! Звезды тоже комментируют фото своих возлюбленных. Собрали топ парочек, которые любят делиться своими чувствами под фото друг друга.
Крисси Тейген и Джон Ледженд
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Крисси всегда на страже: она защищает Джона от назойливых поклонниц!
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
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Эта парочка постоянное прикалывается друг над другом. И не стесняется демонстрировать свое чувство юмора в Сети!
Кэти Перри и Орландо Блум
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Кэти никогда не упускает возможности подшутить над своим бойфрендом.
Приянка Чопра и Ник Джонас
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Хоть они совсем недавно вместе, Приянка уже активно комментирует каждое фото Ника.
Ариана Гранде и Питт Дэвидсон
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Ариана и Питт напоминают подростков: почти под всеми совместными фотографиями милые эмодзи.
Венсан Кассель и Тина Кунаки
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Венсан не упускает ни одну фотографию Тины. Правильно, комплиментов много не бывает!
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
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Майли и Лиам тоже не исключение: они часто заигрывают и прикалываются друг над другом в социальных Сетях.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lyubov-v-seti-zvezdy-kotorye-kommentiruyut-drug-drugu-foto/
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