Любовь в Сети: звезды, которые комментируют друг другу фото

Сейчас совместные фото и милые комментарии в Instagram — обязательный пункт серьёзных отношений. Думаешь, только твои знакомые так делают? Нет! Звезды тоже комментируют фото своих возлюбленных. Собрали топ парочек, которые любят делиться своими чувствами под фото друг друга.

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Крисси всегда на страже: она защищает Джона от назойливых поклонниц!

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Эта парочка постоянное прикалывается друг над другом. И не стесняется демонстрировать свое чувство юмора в Сети!

Кэти Перри и Орландо Блум

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Кэти никогда не упускает возможности подшутить над своим бойфрендом.

Приянка Чопра и Ник Джонас

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Хоть они совсем недавно вместе, Приянка уже активно комментирует каждое фото Ника.

Ариана Гранде и Питт Дэвидсон

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Ариана и Питт напоминают подростков: почти под всеми совместными фотографиями милые эмодзи.

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Венсан не упускает ни одну фотографию Тины. Правильно, комплиментов много не бывает!

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Майли и Лиам тоже не исключение: они часто заигрывают и прикалываются друг над другом в социальных Сетях.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lyubov-v-seti-zvezdy-kotorye-kommentiruyut-drug-drugu-foto/