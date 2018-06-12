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Что Селена Гомес думает о новой подружке Джастина Бибера?
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Что Селена Гомес думает о новой подружке Джастина Бибера? 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Джастин Бибер (Justin) и Хейли Болдуин (Hailey) все-таки вместе!?
После того как в ночь с-е на-е июня папарацци подловили парочку в Майами во время посещения церкви, Джастин и Хейли продолжили свою вечеринку на двоих посещением церковной конференции и ужином в «Casa». Похоже, эти двое не могут разойтись по домам даже ночью, поэтому после ужина они решили отправиться в ночной клуб «LIV», где тусовались вдвоем до утра.
В этот раз пара не пряталась от фотографов — в сети появилось видео, на котором Хейли нежно обнимает Джастина за плечо, они мило перешептываются и не могут перестать смотреть друг на друга.
«Они явно не пытались держать свои отношения в тайне», — рассказали журналистом другие посетители клуба.
По словам инсайдеров, Хейли и Джастин ушли из клуба вместе, держась за руки. И каким бы милым это не казалось широкой публике, мы точно знаем, кому эти «сюсюкания» и объятия не пришлись по душе.
Селена Гомес (Selena) все еще не может оправиться от разрыва со своим бойфрендом. Она ужасно расстраивается каждый раз, когда в сети мелькают фотографии Джастина с другими девушками. Но в этот раз все еще хуже.
«Если раньше встречи Джастина с девушками напоминали коротенькие интрижки, то в этот раз, похоже, все куда серьезнее, — сообщил анонимный источник. — Они с Хейли действительно проводят много времени вместе, и это не ускользает от Селены. Она ужасно ревнует и никак не может поверить, что Джастин принял решение начать новую жизнь с чистого листа. Глубоко в душе ей все еще хочется быть его единственной и самой любимой».
Инсайдеры прибавляют, что он взгляда на фотографии Джастина и моделью у Селены начинают потеть ладошки и трястись руки — настолько сильно она привязана к своему бывшему.
«Она пытается уверить себя, что между Джастином и Хейли не может быть ничего серьезного, что ее экс-бойфренд еще не готов к длительным и ответственным отношениям, — уверяют журналистов инсайдеры. — Но она очень боится, что ее личная жизнь сложится трагично, а Джастин будет наслаждаться любовью красотки-модели».
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