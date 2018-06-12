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Ариана Гранде и Пит Дэвидсон объявили о помолвке
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Ариана Гранде и Пит Дэвидсон объявили о помолвке 

Журнал ОК! 3 часа назад
Стало известно, что Ариана Гранде и Пит Дэвидсон готовятся к радостному событию, пара помолвилась спустя две недели после начала отношений. Об этом рассказали друзья влюбленных.
Ариана Гранде и ведущий Saturday Night Live Пит Дэвидсон начали встречаться в конце мая, но эту парочку уже не остановить. В эти выходные они начали сообщать своим друзьям о помолвке.
Сразу несколько источников подтвердило, что Ариана и Пит Помолвлены. Они рассказали, что для влюбленных это очень волнительный момент, но они не спешат жениться. Инсайдеры также добавили, что они очень любят друг друга и планируют длительные отношения.
Когда они вдвоем, они всегда веселые и постоянно смеются. Их мамы уже познакомились друг с другом. Ариана и Пит очень вовлечены в свои отношения, они также популярны в социальных сетях, и они очень любят друг друга
После того, как в сети начали расходиться новости, Ариана сама поделилась несколькими твитами, подтверждающими новость. Похоже, она просто на седьмом небе от счастья. «Вау! Я люблю тебя так сильно», «Я так сильно тебя люблю, спасибо тебе, я люблю тебя», — написала певица.
Напомним, что за несколько дней до того, как Ариана и Пит Дэвидсон начали встречаться, исполнительница рассталась со своим бойфрендом Маком Миллером, с которым она была в отношениях два года.
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