Ариана Гранде и Пит Дэвидсон объявили о помолвке

Стало известно, что Ариана Гранде и Пит Дэвидсон готовятся к радостному событию, пара помолвилась спустя две недели после начала отношений. Об этом рассказали друзья влюбленных.

Ариана Гранде и ведущий Saturday Night Live Пит Дэвидсон начали встречаться в конце мая, но эту парочку уже не остановить. В эти выходные они начали сообщать своим друзьям о помолвке.

Сразу несколько источников подтвердило, что Ариана и Пит Помолвлены. Они рассказали, что для влюбленных это очень волнительный момент, но они не спешат жениться. Инсайдеры также добавили, что они очень любят друг друга и планируют длительные отношения.

Когда они вдвоем, они всегда веселые и постоянно смеются. Их мамы уже познакомились друг с другом. Ариана и Пит очень вовлечены в свои отношения, они также популярны в социальных сетях, и они очень любят друг друга

После того, как в сети начали расходиться новости, Ариана сама поделилась несколькими твитами, подтверждающими новость. Похоже, она просто на седьмом небе от счастья. «Вау! Я люблю тебя так сильно», «Я так сильно тебя люблю, спасибо тебе, я люблю тебя», — написала певица.

Напомним, что за несколько дней до того, как Ариана и Пит Дэвидсон начали встречаться, исполнительница рассталась со своим бойфрендом Маком Миллером, с которым она была в отношениях два года.