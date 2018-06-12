Счастливая Волочкова оседлала розового Фламинго

Волочкова призналась, что очень ценит их заботу, любовь и радость, которую ей дарят друзья. Близкие всегда готовы прийти на помощь балерине в сложную минуту, развеселить в тяжелые часы. Анастасия считает себя одним из самых счастливых людей на планете благодаря друзьям.

Волочкова также не забыла своих поклонников, которых она не знает лично. Балерина поблагодарила фанатов за поддержку и добрые мысли. Анастасия попросила прощения за то, что не всегда бывает внимательной к подписчикам, но очень дорожит ими всеми. Позитивными мыслями звезда поделилась, сидя на розовом надувном фламинго.

Поклонники воодушевились посланием Волочковой: «Настя, Вы очень красивая! Поражает Ваша стойкость! Вас хлещут по щекам, а Вы продолжаете писать добрые и наполненные любовью слова. Ваше поведение заслуживает уважения».