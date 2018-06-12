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Счастливая Волочкова оседлала розового Фламинго
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Счастливая Волочкова оседлала розового Фламинго 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Волочкова призналась, что очень ценит их заботу, любовь и радость, которую ей дарят друзья. Близкие всегда готовы прийти на помощь балерине в сложную минуту, развеселить в тяжелые часы. Анастасия считает себя одним из самых счастливых людей на планете благодаря друзьям.
Волочкова также не забыла своих поклонников, которых она не знает лично. Балерина поблагодарила фанатов за поддержку и добрые мысли. Анастасия попросила прощения за то, что не всегда бывает внимательной к подписчикам, но очень дорожит ими всеми. Позитивными мыслями звезда поделилась, сидя на розовом надувном фламинго.
Поклонники воодушевились посланием Волочковой: «Настя, Вы очень красивая! Поражает Ваша стойкость! Вас хлещут по щекам, а Вы продолжаете писать добрые и наполненные любовью слова. Ваше поведение заслуживает уважения».
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