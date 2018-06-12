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Хейли Болдуин и Джастин Бибер продолжают подогревать слухи о своем романе (фото)
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Хейли Болдуин и Джастин Бибер продолжают подогревать слухи о своем романе (фото) 

Журнал ОК! 1 час назад
Недавно Джастин Бибер и его подруга детства Хейли Болдуин были замечены на церковной конференции в Майами, а после поклонники сняли видео, как пара обнималась в одном из клубов. Это дало повод пользователям сети думать, что знаменитости не просто друзья детства, как заявила Хейли, а между ними и правда есть чувства.
Две недели назад модель дала интервью изданию Time, в котором рассказала, что она чувствует себя комфортно с Джастином и равнодушно относится к их прошлым чувствам.
Мы с Джастином долгое время были друщьями. Я встретила его, ктогда мы были очень маленькими, и он был одним из моих лучших друзей. Всем известно, что в определенный момент это перерастает в нечто большее, но так происходит только, когда тебе 18 или 19. Что было, то было.
На фотографиях видно, что звезды с особой нежностью и теплотой относятся к друг другу. Папарацци сфотографировали их, когда они были наедине. Сначала Хейли помогала Джастину вытираться после душа, а затем пара поспешила перекусить. На некоторых снимках можно видеть, как Джастин сидит, закрыв лицо руками, а Хейли гладит его по голове. Поклонники уже рискнули предположить, что его старая подруга помогает ему пережить разрыв с Селеной Гомес.
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