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Снова вместе? Джастин Бибер и Хейли Болдуин спровоцировали слухи о своем романе
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Снова вместе? Джастин Бибер и Хейли Болдуин спровоцировали слухи о своем романе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
24-летний Джастин Бибер и 21-летняя Хейли Болдуин подогревают слухи о своих романтических отношениях.
Джастин и Хейли представлял в 2015-2016 годах. Но сейчас, кажется, пара решила дать своим отношениям второй шанс. Иначе как объяснить, что звезды в последнее время проводят слишком много времени вместе. Бибера и Болдуин видели во время того, как они вместе шли на церковную конференцию. Затем они поужинали вместе, а потом отправились тусоваться в клуб. По словам источников, пара не отходила друг от друга ни на шаг! Также на днях звезд видели во время отдыха в Майами. И все это несмотря на то, что на Met Gala Хейли подтвердила свой роман с Шоном Мендесом! К слову, чуть позже сам артист заявил, что они с моделью «просто хорошие друзья». Вот только Болдуин никак не прокомментировала это.
Пока ни Джастин, ни Хейли никак не комментируют возможное воссоединение. Впрочем, и три года назад пара не стремилась афишировать свои чувства. Так что пока будем просто наблюдать за ними.
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Фото:Global Look Press, East News
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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