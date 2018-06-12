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Стали известны подробности недавнего разрыва Прилучного и Муцениеце
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Стали известны подробности недавнего разрыва Прилучного и Муцениеце 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Слухи о скором разводе одной из самых интересных пар российского шоу-бизнеса не оправдались. В интервью Starhit.ru, Агата Муцениеце призналась, что они с Павлом действительно сильно разругались, но сейчас в их отношениях уже «все более-менее хорошо».
Актриса пояснила, что ссоры в молодой семье — явление нередкое. И Прилучный, и Муцениеце обладают яркими характерами, при этом не похожими друг на друга. Однако латвийская актриса уверена, что их семья сможет пережить еще не один подобный конфликт.
— Но, скорее всего, мы как крабики, которые нашли друг друга навсегда, — приводит издание слова Муцениеце.
О крупной ссоре Прилучного c супругой Пятый канал рассказывал ранее. Супруги объявили, что поставили свой брак «на паузу» и даже отписались друг от друга в социальных сетях. Звезда «Мажора» полностью переключился на съемки, а его жена улетела с детьми на родину в Прибалтику.
По словам друзей Прилучного, актер старается не выносить проблемы в отношениях во вне. Он держит их в себе — и по его виду никогда нельзя сказать, что дома что-то случилось. Также было и в этот раз, когда он веселился на свадьбе приятеля буквально за несколько дней до «паузы в браке».
Впрочем, знакомые также утверждают, что Муцениеце постоянно ревнует своего супруга, а тот постоянно дает ей для этого поводы. Павел Прилучный легко может отключить телефон и где-то пропасть на ночь, или же явиться на вечеринку без супруги.
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