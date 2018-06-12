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Что во время медленного танца с мужчиной происходит с организмом женщины
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Что во время медленного танца с мужчиной происходит с организмом женщины 

Умная 53 минуты назад
Фото: Умная
Существует масса различных возможностей показать женщине или мужчине, что он человек желанный и очень интересует в сексуальном плане. Иногда это происходит непроизвольно, подчиняясь законам природы. Но одним из придуманных человечеством культурно-коммуникативных способов выказать симпатию является медленный танец. Когда тела находятся близко друг к другу и плавно движутся в такт романтичной музыке, часто возникает «химия любви». И что же в этот момент чувствует женщина?
Танец с желанным незнакомцем
Не секрет, что женщинам нравятся таинственные личности, мужчины, о которых они ничего не знают. Ведь незнакомец может оказаться обладателем невероятных качеств или вообще выдающимся человеком. А если этот мистер Икс к тому же очарователен, то многие женщины, находившиеся с ним поблизости, будут просто, что называется, «сходить с ума». Подобное явление порой происходит на сборных вечеринках, когда в одном зале собираются сразу много мужчин и женщин, часто не знакомых друг с другом. И даже если таинственный мистер Икс при этом сам никого на медленную композицию не выбирает, то скорее всего, его пригласит на «белый» танец очарованная им женщина. И то, что она в данный момент, находится во власти любовных флюид, можно будет догадаться безошибочно. Мужчина, как и положено партнеру в танце, должен держать женщину за талию и возможно, если это, например, вальс, сжимать ее ладонь в своей руке. Дама, возбужденная неожиданным и интересным знакомством, будет еле заметно подрагивать всем телом и ее ладонь станет влажной. Еще один фактор известный и обольстителям и медикам свидетельствует о том, что при взгляде на человека, который очень нравится, и при этом слушая романтичную музыку, в организме человека вырабатывается серотонин — гормон удовольствия, а у дам еще и окситоцин — женский половой гормон. Окситоцин продуцируется в гипоталамусе и далее попадает в заднюю долю гипофиза. Там он накапливается, после чего в концентрированном виде выбрасывается в кровь, а это уже проявляется лихорадочным блеском в глазах и легким румянцем на лице. И даже если мужчина, оказавшийся желанным объектом женщины, не замечает ее внешних признаков возбуждения, он почувствует их на подсознательном уровне. Действия окситоцина, а также серотонина и дофамина синтезируют в потовых железах человека гормоноподобное вещество феромон. Он не обладает ярко выраженным запахом, но считывается всеми живыми существами без исключений и сигнализирует о половом возбуждении. В подобном случае даже от самого рассеянного и невнимательного человека уже не скроется тот факт, что его партнерша по танцу испытывает связанное с ним сексуальное желание.
Общение с неинтересным партнером
В случае, когда мужчина испытывает влечение к женщине и приглашает ее на медленный танец, он также может определить ее реакцию на собственное присутствие. Если люди знакомы и между ними ранее не возникало взаимного интереса, то возможно, дама, представляющая с кем имеет дело, не будет заинтересована во флирте с данным человеком, даже в качестве сиюминутного развлечения. Женщинам для возникновения желания нужен «крючок», провоцирующий их воображение, а если потенциальный партнер не представляет собой загадки и интереса, то он не станет сексуальным объектом, даже будучи милым и приветливым. Если во время медленного танца, руки женщины остаются сухими и легко, почти не касаясь, лежат на плечах мужчины, то скорее всего, его тело ее совсем не привлекает. Она не пытается смотреть партнеру в глаза и лишь изредка скользит по его лицу поверхностным взглядом, при этом ее движения в танце точны или наоборот небрежны, но не вызывают и тени смущения, значит и сам человек этот ей безразличен. А если дама стремится скорее закончить общение с мужчиной и уйти, то его провокации и попытки прижать ее к себе могут вызвать как минимум неудовольствие, а как максимум — неприятный скандал. Сексуального желания насильно добиться невозможно, но есть неизменное жизненное правило: от ненависти до любви один шаг. И там, где возникают пусть и отрицательные эмоции, может неожиданно родиться желание обладать человеком, способным сметать любые преграды на своем пути.
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