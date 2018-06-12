Ещё
Большая разница в возрасте свадьбе не помеха
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большая разница в возрасте свадьбе не помеха 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Певица Мадонна объявила о скорой свадьбе. Избранником 59-летней исполнительницы станет манекенщик. Большая разница в возрасте — избраннику певицы Кевину Сампайо исполнилось 32 года — не стала преградой. Кто ещё из звёзд заявил о намерении в ближайшее время отправиться под венец и кто уже вступил в законный брак — узнала «ВМ».
Третий шанс Мадонны
О решении пойди под венец Мадонна сообщила поклонникам на своей странице в Инстраграм. В подтверждение американская певица выложила фото в белой свадебной фате. Серьезность намерений подтверждает и то, что Мадонна вместе со своими детьми уже переехала жить в дом будущего супруга в Лиссабон.
Известно, что пара познакомилась несколько лет назад на съемках одного из клипов певицы.
Официально Мадонна была замужем дважды. Впервые — за актёром Шоном Пенном. После четырех лет совместной жизни их брак распался. Вне брака Мадонна родила дочку Лурдес — от спортивного тренера. Вторым супругом стал режиссёр Гай Риччи. Он был моложе певицы на десять лет. У пары родился общий сын Рокко. После расторжения брака Мадонна встречалась несколько лет с молодым танцором. Он был моложе певицы на 30 лет.
Режиссёр сделал выбор
Собрался жениться 55-летний режиссёр Квентин Тарантино. В будущие супруги он выбрал свою давнюю пассию 33-летнюю певицу Даниэлу Пик. Знакомство произошло около девяти лет назад на родине Даниэлы — в Израиле. В эту страну Тарантино приехал на премьеру своей киноленты «Бесславные ублюдки». Практически сразу пара начала встречаться. Однако роман продлился не долго. Спустя несколько лет судьба вновь свела Квентина и Даниэлу. И чувства вспыхнули с новой силой.
Ранее Тарантино заявлял, что жертвует семьёй в угоду режиссёрской работе. По его собственному признанию, во время съёмок фильма ему нет ни до чего дела. Это основная причина, по которой Тарантино ни разу не был официально женат, у него нет детей. Хотя на его счёту не мало громких романов с известными актрисами. В их числе — Ума Турман. Долгие годы актрису и режиссёра связывает крепкая дружба. Более того, Тарантино называл Уму Турман своей музой. А вот от романа всегда открещивался, называя их отношения платоническими.
Чуть раньше — в начале мая, женился ещё один актёр Ричард Гир. Для него этот брак стал третьим по счету. Свадьба прошла тайно, в закрытом режиме. Избранницей 68-летнего актера стала 35-летняя бизнес-вумен Александре Сильва.
Ранее Ричард Гир был женат на модели Синди Кроуфорд.
Наши не отстают
Новость о бракосочетании фрика, экс-участника телешоу Дом-2 Гогена Солнцева так бы и осталась незамеченной, если бы не возраст невесты. В супруги 37-летний Солнцев взял 63-летнюю пенсионерку Екатерину Терешкович.
В 2013 году певец Прохор Шаляпин — тогда ему исполнилось 30 лет, официально женился на бизнес-вумен Ларисе Копенкиной. Разница в возрасте составляла более 20 лет. Свадьба надела много шуму, а браку предрекали скорый распад. Союз Копенкиной и Шаляпина продержался чуть менее одного года.
Вечерняя Москва: последние новости
Русские девушки, сумевшие завоевать звезд-иностранцев Сексуальный гороскоп. Заведи партнера по знаку зодиака Валерия и Иосиф Пригожин обвенчались
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот9
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Истинные лица знаменитостей1
Звезды, которых можно найти на сайтах знакомств3
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение