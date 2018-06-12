Большая разница в возрасте свадьбе не помеха

Певица Мадонна объявила о скорой свадьбе. Избранником 59-летней исполнительницы станет манекенщик. Большая разница в возрасте — избраннику певицы Кевину Сампайо исполнилось 32 года — не стала преградой. Кто ещё из звёзд заявил о намерении в ближайшее время отправиться под венец и кто уже вступил в законный брак — узнала «ВМ».

Третий шанс Мадонны

О решении пойди под венец Мадонна сообщила поклонникам на своей странице в Инстраграм. В подтверждение американская певица выложила фото в белой свадебной фате. Серьезность намерений подтверждает и то, что Мадонна вместе со своими детьми уже переехала жить в дом будущего супруга в Лиссабон.

Известно, что пара познакомилась несколько лет назад на съемках одного из клипов певицы.

Официально Мадонна была замужем дважды. Впервые — за актёром Шоном Пенном . После четырех лет совместной жизни их брак распался. Вне брака Мадонна родила дочку Лурдес — от спортивного тренера. Вторым супругом стал режиссёр Гай Риччи. Он был моложе певицы на десять лет. У пары родился общий сын Рокко. После расторжения брака Мадонна встречалась несколько лет с молодым танцором. Он был моложе певицы на 30 лет.

Режиссёр сделал выбор

Собрался жениться 55-летний режиссёр Квентин Тарантино . В будущие супруги он выбрал свою давнюю пассию 33-летнюю певицу Даниэлу Пик. Знакомство произошло около девяти лет назад на родине Даниэлы — в Израиле. В эту страну Тарантино приехал на премьеру своей киноленты «Бесславные ублюдки». Практически сразу пара начала встречаться. Однако роман продлился не долго. Спустя несколько лет судьба вновь свела Квентина и Даниэлу. И чувства вспыхнули с новой силой.

Ранее Тарантино заявлял, что жертвует семьёй в угоду режиссёрской работе. По его собственному признанию, во время съёмок фильма ему нет ни до чего дела. Это основная причина, по которой Тарантино ни разу не был официально женат, у него нет детей. Хотя на его счёту не мало громких романов с известными актрисами. В их числе — Ума Турман . Долгие годы актрису и режиссёра связывает крепкая дружба. Более того, Тарантино называл Уму Турман своей музой. А вот от романа всегда открещивался, называя их отношения платоническими.

Чуть раньше — в начале мая, женился ещё один актёр Ричард Гир . Для него этот брак стал третьим по счету. Свадьба прошла тайно, в закрытом режиме. Избранницей 68-летнего актера стала 35-летняя бизнес-вумен Александре Сильва.

Ранее Ричард Гир был женат на модели Синди Кроуфорд

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