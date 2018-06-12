Беременная Нюша напугала фанатов

Певица сильно обеспокоила подписчиков своим поступком. Молодая женщина рассказала, как хорошо проводить время за городом. Нюша с друзьями уехала в отличное местечко, где мужчины рыбачили, а девушки вдоволь напарились в бане. Певица поделилась снимком, сделанным на свежем воздухе.

Судя по наряду звезды — объемному свитеру, серым спортивным штанам, теплым носкам и кроссовкам — на улице было не очень жарко.

Но поклонников Нюши взволновала вовсе не то, что будущая мама может простыть. Многие не поленились предостеречь молодую женщину от потенциальной опасности в комментариях: «Беременным нельзя ходить в баню!»