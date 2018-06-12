Ещё
Ариана Гранде выходит замуж за Пита Дэвидсона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ариана Гранде выходит замуж за Пита Дэвидсона 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Уже давно не секрет, что после расставания с Маком Миллером (Mac) Ариана Гранде (Ariana) быстро переметнулась в другие отношения — ее новым бойфрендом стал ведущий шоу «Saturday» Пит Дэвидсон (Pete).
Около недели назад в сети появились слухи о беременности певицы, а июня на вечеринке Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) Ариана и Пит публично объявили о своей помолвке. А вы думали, новые татуировки в честь своей девушки — это максимум, на что способен этот парень?
Хотя некоторые инсайдеры сообщают, что на самом деле ни Ариана, ни Пит пока не готовы к свадьбе, хотя и считают свои отношения предельно серьезными.
«Они идеально подходят друг другу, но они не торопятся жениться. Они хотят повременить со свадьбой».
Официально Ариана пока никак не прокомментировала ситуацию, но недавно в ее появилась запись «Я так люблю тебя» (i).
Напомним, что Ариана и Пит познакомились в-ом году, но начали встречаться только месяц назад! Так что, судя по всему, у них и правда все серьезно. С нетерпением ждем подробностей!
Popcake.tv: последние новости
Виктория Короткова встречается с братом Тимати Дарья Клюкина бросила Крида и вернулась к бывшему Что Селена Гомес думает о новой подружке Джастина Бибера?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать сделала аборт, но дочь выжила и выросла22
Пуговка показала «беременный» живот11
Почему анальный секс — это не страшно69
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Истинные лица знаменитостей1
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение