Ариана Гранде выходит замуж за Пита Дэвидсона

Уже давно не секрет, что после расставания с Маком Миллером (Mac) Ариана Гранде (Ariana) быстро переметнулась в другие отношения — ее новым бойфрендом стал ведущий шоу «Saturday» Пит Дэвидсон (Pete).

Около недели назад в сети появились слухи о беременности певицы, а июня на вечеринке Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) Ариана и Пит публично объявили о своей помолвке. А вы думали, новые татуировки в честь своей девушки — это максимум, на что способен этот парень?

Хотя некоторые инсайдеры сообщают, что на самом деле ни Ариана, ни Пит пока не готовы к свадьбе, хотя и считают свои отношения предельно серьезными.

«Они идеально подходят друг другу, но они не торопятся жениться. Они хотят повременить со свадьбой».

Официально Ариана пока никак не прокомментировала ситуацию, но недавно в ее появилась запись «Я так люблю тебя» (i).

Напомним, что Ариана и Пит познакомились в-ом году, но начали встречаться только месяц назад! Так что, судя по всему, у них и правда все серьезно. С нетерпением ждем подробностей!