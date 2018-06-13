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Ариане Гранде сделали предложение
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Ариане Гранде сделали предложение 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
И это спустя всего несколько недель отношений!
Бывает, отношения развиваются стремительно, но чтобы настолько быстро! Подписчиков одной из самых популярных певиц современности, Арианы Гранде, у которой уже больше 121 миллиона подписчиков в Instagram, накануне обрадовал Daily Mail.
Оказывается, еще с начала июня, как разузнал таблоид, она помолвлена с актером Питом Дэвидсоном. Поклонников, прямо скажем, удивило это известие, так как роман пары начался всего несколько недель назад — сразу после того, как Ариана рассталась со своим предыдущим бойфрендом Маком Миллером.
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Однако в подтверждение своей информации западное издание ссылается и на то, что девушка в последнее время носит помолвочное кольцо — заметить его можно было, к примеру, на ее недавних выступлениях. Тогда фанаты приняли роскошное украшение за часть сценического костюма певицы, но после появления новости о предложении руки и сердца поняли, что ошиблись. Тем временем, помолвочное кольцо, уверяют инсайдеры, обошлось Дэвидсону в 93 тысячи долларов. Не так уж и дорого для статуса пары!
Вопрос ребром
Кто такой, этот Пит Дэвидсон? Парень, прямо скажем, не промах. В свои 24 года он очень популярен в США и даже работает на супер-престижном шоу Saturday Night Live (аналог нашего «Вечернего Урганта»). Успел попробовать себя и как актер, и как комедиант. Также обладает приятной внешностью и хорошими манерами. Кстати, знакомы они с Арианой уже давно, как минимум с 2016 года. Возможно, в то время — только заочно: самые внимательные поклонники обнаружили, что еще два года назад Гранде лайкала фото Дэвидсона в Instagram и даже оставляла ему смайлики в комментариях.
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