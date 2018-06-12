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Ник Джонас познакомил Приянку Чопра со своей семьей!
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Ник Джонас познакомил Приянку Чопра со своей семьей! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Кажется, отношения этой пары становятся все серьезнее. На днях Ника (25) и Приянку (35) заметили в аэропорту Нью-Йорка. Оказалось, влюбленные улетели в Атлантик-Сити на свадьбу сестры певца Рэйчел Тамбурелли. Там была и вся семья Джонаса.
Звездам не удалось скрыться от папарацци, когда они спешили на свадебную церемонию. Да и на бранче следующим утром тоже.
Для торжества Приянка выбрала шелковое платье горчичного цвета и туфли от Malone Souliers, а Ник был в костюме. Смотрятся они отлично!
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Напомним, впервые о романе Джонаса и Чопра заговорили в конце мая, когда парочку все чаще стали замечать вместе. Сами звезды частенько комментируют друг другу фотографии и постоянно ходят на свидания.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nik-dzhonas-poznakomil-priyanku-chopra-so-svoej-semej/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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