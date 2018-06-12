Ник Джонас познакомил Приянку Чопра со своей семьей!

Кажется, отношения этой пары становятся все серьезнее. На днях Ника (25) и Приянку (35) заметили в аэропорту Нью-Йорка. Оказалось, влюбленные улетели в Атлантик-Сити на свадьбу сестры певца Рэйчел Тамбурелли. Там была и вся семья Джонаса.

Звездам не удалось скрыться от папарацци, когда они спешили на свадебную церемонию. Да и на бранче следующим утром тоже.

Для торжества Приянка выбрала шелковое платье горчичного цвета и туфли от Malone Souliers, а Ник был в костюме. Смотрятся они отлично!

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Напомним, впервые о романе Джонаса и Чопра заговорили в конце мая, когда парочку все чаще стали замечать вместе. Сами звезды частенько комментируют друг другу фотографии и постоянно ходят на свидания.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nik-dzhonas-poznakomil-priyanku-chopra-so-svoej-semej/