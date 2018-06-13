Все серьезно! Ник Джонас познакомил Приянку Чопру со своей семьей

Ник Джонас представил свою возлюбленную семье.

Отношения 25-летнего Ника Джонаса и 35-летней Приянки Чопры развиваются стремительно. Сначала пара все чаще стала вместе проводить время, а теперь же Ник познакомил Приянку с семьей. Пара появилась вместе в Нью-Джерси на свадьбе кузины певца. По сообщениям очевидцев, Ник и Приянка постоянно держались за руки и даже не пытались скрыть своих чувств. На торжестве также был и Кевин, старший брат Ника, но пока неизвестно, успел ли он провести время с парой. Хотя, наверняка, и он, и Джо уже давно успели познакомиться с Приянкой.

Напомним, ранее Ник встречался с Майли Сайрус , Селеной Гомес, Дельтой Гудрем, Оливией Кальпо и с другими звездными красотками. В свою очередь, Приянка была в отношениях с индийскими актерами Шахидом Капуром и Арманом Бевея.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Global Look Press, East News