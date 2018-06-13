Ещё
Все серьезно! Ник Джонас познакомил Приянку Чопру со своей семьей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все серьезно! Ник Джонас познакомил Приянку Чопру со своей семьей 

WMJ.ru 42 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Ник Джонас представил свою возлюбленную семье.
Отношения 25-летнего Ника Джонаса и 35-летней Приянки Чопры развиваются стремительно. Сначала пара все чаще стала вместе проводить время, а теперь же Ник познакомил Приянку с семьей. Пара появилась вместе в Нью-Джерси на свадьбе кузины певца. По сообщениям очевидцев, Ник и Приянка постоянно держались за руки и даже не пытались скрыть своих чувств. На торжестве также был и Кевин, старший брат Ника, но пока неизвестно, успел ли он провести время с парой. Хотя, наверняка, и он, и Джо уже давно успели познакомиться с Приянкой.
Напомним, ранее Ник встречался с Майли Сайрус, Селеной Гомес, Дельтой Гудрем, Оливией Кальпо и с другими звездными красотками. В свою очередь, Приянка была в отношениях с индийскими актерами Шахидом Капуром и Арманом Бевея.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press, East News
WMJ.ru: последние новости
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму Финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова заркутила роман с братом Тимати? Камасутра для нее: знаменитый трактат о сексе и любви впервые проиллюстрировала женщина
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»7
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике5
Пуговка показала «беременный» живот12
Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян8
Почему анальный секс — это не страшно69
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
12:21
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»
Звёзды
00:15
Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян
Звёзды
11:51
Заграничные вкусняшки, которых уже нет
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение