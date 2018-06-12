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Черная полоса позади! Ариана Гранде помолвилась с новым бойфрендом
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Черная полоса позади! Ариана Гранде помолвилась с новым бойфрендом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Вслед за тотальной сменой имиджа и превращением в веснушчатую блондинку Ариана Гранде хочет сменить и семейный статус.
24-летняя Ариана Гранде совсем недавно призналась в Instagram, что встречается со своим ровесником Питом Дэвидсоном, ведущим шоу Saturday Night Live. После влюбленные стали активно делиться фото и забавными видео друг друга в соцсетях, а сейчас друзья пары рассказали, что Гранде и Дэвидсон уже не делают тайны из своей помолвки!
— рассказывает гость дня рождения актера Роберта Паттинсона, куда пара приходила 9 июня. По признаниям инсайдеров, звезды уже познакомили своих родителей.
О серьезных намерениях комедийного телеведущего говорит и тот факт, что он сделал две посвященные Ариане Гранде тату: кроличьи ушки с обложки ее альбома 2016 года и ее инициалы на пальце. Надеемся, теперь у певицы все будет хорошо — ведь после прошлогоднего теракта в Манчестере, где на ее концерте погибли люди, девушке было трудно выступать и записывать новую музыку, а в немногочисленных интервью она признавалась, что каждый день плачет.
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Фото:Instagram
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