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Все серьезно: Джиджи и Зейн отдыхают у мамы модели
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Все серьезно: Джиджи и Зейн отдыхают у мамы модели 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Джиджи Хадид (23) и Зейн (25) расстались в марте и сделали это очень по-голливудски: написали в своих социальных сетях послания со словами уважения и вечной любви. Но уже через месяц бывших возлюбленных застали за поцелуями во время прогулки по Нью-Йорку.
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Ну а когда Джиджи выложила селфи с Зейном у себя в Stories, сомнений не осталось — звезды сошлись.
И, кажется, пара будто и не расставалась никогда. Певец снова общается с семьей модели и даже приехал в гости к ее маме Иоланде (54) на ферму в Пенсильвании. Оттуда влюбленные поделились несколькими снимками. Зейн выложил фото с цветком, которое прокомментировала Джиджи, а Хадид выложила бойфренда на фоне природы.
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Очень милая пара!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-serezno-dzhidzhi-i-zejn-otdyhayut-u-mamy-modeli/
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