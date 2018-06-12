Ещё
Джиджи Хадид и Зейн Малик перестали скрывать свой возобновившийся роман
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джиджи Хадид и Зейн Малик перестали скрывать свой возобновившийся роман 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
25-летний Зейн и 23-летняя Джиджи не смогли долго скрывать свои отношения.
На днях стало известно, что Джиджи и Зейн решили в очередной раз возобновить свой роман после «окончательного» разрыва. Пара не смогла долго хранить это в тайне. Сначала Джиджи опубликовала селфи, на котором лежит в объятиях Зейна, пытающегося поцеловать ее в щеку. Лицо любимого модель спрятала, но поклонники узнали его по татуировкам. А сейчас же в Instagram Малика появилось фото, на котором он протягивает цветок. На кадре видны лишь женские пальцы. Но так как Хадид перепостила себе эту фотографию в Stories, а также публикует снимки с той же фермы, становится ясно: пара больше не скрывает возобновления романа!
Напомним, пара начала встречаться осенью 2015 году. Летом в 2016 они расстались в первый раз. Но после снова сошлись, начали жить вместе и дали повод для слухов о свадьбе. Второе крупное расставание случилось в марте этого года. Но, как видишь, этот разрыв стал еще короче, чем первый. Похоже, эти двое все-таки созданы друг для друга.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму Личная история: «Я бросил свою невесту, когда узнал, что она эскортница» Камасутра для нее: знаменитый трактат о сексе и любви впервые проиллюстрировала женщина
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот11
Поклонники обсудили немытые окна Волочковой2
Почему анальный секс — это не страшно69
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Наболело: «Моя подруга ворует мои вещи»5
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение