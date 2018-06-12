Джиджи Хадид и Зейн Малик перестали скрывать свой возобновившийся роман

25-летний Зейн и 23-летняя Джиджи не смогли долго скрывать свои отношения.

На днях стало известно, что Джиджи и Зейн решили в очередной раз возобновить свой роман после «окончательного» разрыва. Пара не смогла долго хранить это в тайне. Сначала Джиджи опубликовала селфи, на котором лежит в объятиях Зейна, пытающегося поцеловать ее в щеку. Лицо любимого модель спрятала, но поклонники узнали его по татуировкам. А сейчас же в Instagram Малика появилось фото, на котором он протягивает цветок. На кадре видны лишь женские пальцы. Но так как Хадид перепостила себе эту фотографию в Stories, а также публикует снимки с той же фермы, становится ясно: пара больше не скрывает возобновления романа!

Напомним, пара начала встречаться осенью 2015 году. Летом в 2016 они расстались в первый раз. Но после снова сошлись, начали жить вместе и дали повод для слухов о свадьбе. Второе крупное расставание случилось в марте этого года. Но, как видишь, этот разрыв стал еще короче, чем первый. Похоже, эти двое все-таки созданы друг для друга.

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Фото:Instagram, Global Look Press