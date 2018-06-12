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Фестиваль национальных свадеб прошел в Московской области
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Фестиваль национальных свадеб прошел в Московской области 

360tv.ru 56 минут назад
Какие свадебные обычаи принято соблюдать в Мордовии, а какие костюмы носят в Татарстане, и что подают на стол в Дагестане ‐ ответы на все вопросы нашли гости праздника национальных свадеб в Химках.
Фестиваль «Одна страна — одна семья» — это праздник национальных свадеб. В этот раз сюда приехали десять пар из разных республик — Татарстана, Удмуртии, Дагестана, Калмыкии, Чувашии, Башкирии. Свои свадьбы все сыграли больше 40 лет назад. Рассказывают, праздновали по своим традициям и обычаям. Например, на мордовской свадьбе принято дарить подарки не только молодоженам, но и гостям.
На фестивале работала и национальная кухня. Участники и гости праздника смогли попробовать традиционные блюда разных народов мира. Фестиваль национальных свадеб стал уже доброй традицией. В Московской области его проводят третий год подряд. А вот Химки участие принимают впервые. В прошлом году на фестивале чествовали молодые семьи, а в этот раз праздник решили устроить для супругов, которые отмечают юбилей семейной жизни.
«Нам кажется, что это правильно, что в каждом уголке Подмосковья мы чествуем замечательных людей. В Московской области их очень много, наша область богата прекрасными семьями, которые достойны не только награды, они достойны, чтобы о них говорили», — Елена Филатова начальник Главного управления ЗАГС Московской области.
Несмотря на то, это все участники фестиваля приехали из разных республик, а у каждой пары свой язык, культура и религия, их объединяет одно: любовь, которую они ценят и берегут на протяжении уже больше сорока лет.
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