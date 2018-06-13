Жена и дочь Уилла Смита обсудили свои оргазмы в новом видео

Уже, наверное, все, кто следит за миром шоу-бизнеса, в курсе, что у Уилла Смита — достаточно нетрадиционная (мягко говоря) семья: сын, Джейден, периодически разгуливает в женской одежде, а жена и 17-летняя дочь ради популярности шоу готовы публично обсуждать свои оргазмы (а Джада Пинкетт Смит — еще и «зависимость» от них).

Речь идет о новом эпизоде шоу Джады Пинкетт Смит на Facebook под названием Red Table Talk, в съемках которого приняли участие сама 46-летняя актриса и 17-летняя Уиллоу, дочь Джады и Уилла Смита. Вот лишь некоторые из сентенций, которые можно услышать в новом выпуске ток-шоу (автор новости не стал переводить всё остальное, потому что не выдержал и забил себя фэйспалмами до смерти):

«Мне кажется, в твоем возрасте я уже научилась самостоятельно получать множественные оргазмы», рассказывает, обращаясь к дочери, Джада. «В какой-то период моей жизни я очень этим увлеклась — это был этап, на котором мне нравилось исследовать свое тело, и я воздерживалась от связей с мужчинами».

«Я даже думаю, что в какой-то момент у меня развилась зависимость. И затем однажды я сказала себе — «Ну хватит. Ты и так испытываешь оргазм по пять раз в день»».

Получать удовольствие Джаду, как она рассказала, научила ее бабушка, причем в очень раннем возрасте — когда Джаде было всего… 9 лет!

«Моя бабушка научила меня мастурбации, потому что хотела, чтобы я понимала — источник удовольствия это я сама, а не мой партнер», поделилась актриса.

попкорнnews