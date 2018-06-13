Первый отпуск вдвоем: что вас смущает и к чему готовиться

Он пригласил вас на отдых! Но как только стук взволнованного сердца становится чуть тише, вступает партия вечного скептика Мозга с его кучей возражений, вопросов и противоречий. Согласиться или нет? Может, просто повстречаться еще какое-то время? Вдруг, это провокация? А если не согласишься и потеряешь перспективного мужчину? Разбираемся вместе с экспертом.

И правда, первая поездка с мужчиной — ответственная веха в отношениях. От того, как вы проведете это время вместе, будет зависеть ваша репутация в глазах мужчины, его отношение к вам и взаимоотношения в целом. Поэтому — дабы не наломать дров от радости и внезапности предложения (пляжный сезон уже наступил), давайте обсудим все ваши сомнения и страхи.

Как реагировать на предложение

Вас пока зовут не замуж. И даже не вместе жить. А всего лишь вместе отдохнуть. Примите предложение тепло и благодарно, но не стоит верещать от радости и виснуть на шее у мужчины. Как и не стоит отвечать сдержанным сухим согласием, словно это деловой контракт. Покажите, как это неожиданно и приятно для вас. Совместный отдых — это отличный шанс узнать мужчину поближе. Это индикатор, который укажет, стоит ли вам продолжать отношения, какой ваш избранник в быту без масок и одежды (уж простите). В общем, это репетиция вашего проживания бок о бок, примерка роли мужа и жены. Поэтому подумайте трижды прежде, чем отказаться: для отрицательного ответа должна быть действительно веская причина. Предложение вместе поехать на море — это своего рода провокация. Их еще будет много — готовьтесь. Мужчина оценивает, в какой степени вас беспокоят вопросы денег, проживания, места и программы отдыха. Он будет наблюдать, как вы себя ведете с ним, как реагируете на форс-мажоры, окружающих мужчин и дела «постельные» — скользких точек более чем достаточно. Всегда старайтесь вести себя естественно, выдерживайте паузу в ответах и поступках, дайте эмоциям осесть. Заранее, до отъезда, изучите местность отдыха, историю, достопримечательности города — это нейтральная, но выигрышная тема для беседы. Тщательно подойдите к вопросу документов, страховки, аптечки, денег. Хоть «банкет», как правило, за счет мужчины, финансовая подушка размером в стоимость обратного билета никогда не повредит. Добавьте себе спокойствия и уверенности, продумав пути отступления домой — мало ли, отдых пойдет не по намеченному сценарию…

Секс. Именно этот момент часто тормозит женщину в принятии решения о поездке. Если вам 18+, вы наверняка понимаете, что приглашая вас на отдых, мужчина ожидает близости с вами. И, соглашаясь, вы подписываетесь под этим. Не стоит ломаться трое суток, строя из себя недотрогу. Новизна окружения способствует новизне чувств в сексе. Воспользуйтесь этим! Но это не значит, что сразу по заселении в отель надо набрасываться на мужчину, стремясь показать, какая вы крутая в постели и сколько всего умеете. Оставьте ему роль ведущего. Обсуждайте детали совместного досуга. Не ждите, что раз мужчина пригласил вас, то обязан развлекать и целовать ножки. Заботьтесь о нем, ненавязчиво проявляйте качества жены, включайте женскую мудрость Уже в первые дни совместного отдыха всплывут ваши «разности» и привычки — приятные и не очень. Например, вы с удивлением узнаете, что ваш спутник — большой любитель покурить в спальне, устроить читальню в туалете, не очень любезен с обслуживающим персоналом или любит приложиться к рюмочке. А случается, что вы сама поневоле становитесь обслугой «принеси-подай», и вам все чаще кажется, что из вас двоих явно отдыхает только один. Как принять такие открытия? Договариваться — как это ни банально. Уважайте предпочтения друг друга, обсуждайте любые мелочи режима, приемов пищи, проведения досуга. Если вы гармонируете в своих предпочтениях — это идеальный вариант развития событий. Но если первые притирки стали поводом для непонимания, неприятия, ссор, то после отдыха отношения перейдут в стадию охлаждения. Это нормально, не факт, что надо их спасать. Вам важно понять, сможете ли вы принять мужчину с его особенностями: с чем будете мириться, а что — не вынесете даже под дулом пистолета. Успешные мужчины крайне редко подстраиваются под женщину. Если ваш мужчина откровенно выводит вас из себя своими выходками, не устраивайте сцен на отдыхе. Старайтесь избегать любых конфликтов — времени в отпуске немного, тратьте его на релакс, а не на скандалы. Если вы осознали, что мужчина — не тот, о ком вы мечтали во снах, мягко подготовьте его к не очень приятному разговору о расставании. Благодарите его за проведенное время, но намекайте, что уже скучаете по дому, работе, друзьям.

Время на отдыхе обычно пролетает быстро, и по прилете домой и вам, и мужчине предстоит принимать решение — продолжать отношения или нет. Если после отпуска мужчина жаждет новых встреч, вас можно поздравить: вы все делали правильно, отпуск удался! Но случается и так, что несмотря на нежные прощания, мужчина не звонит день, другой, неделю. Вы искренне не понимаете, что произошло, руки чешутся набрать его номер или сообщение, а в сознании жужжит рой вопросов и предположений: почему он молчит, может, он потерял к вам интерес, и что теперь делать? Не стоит бить тревогу раньше времени. Возможно, у мужчины за время отпуска попросту накопился ворох срочных задач и его поглотила рутина. Но, возможно, что он (так же, как и вы) анализирует события прошедшей недели на отдыхе, переосмысливает все. А, может быть, он решил, что вы — не та, о которой он мечтал, и вы не оправдали его ожиданий. Все может быть. Что делать, если от вашего спутника ни слуху, ни духу? Первое — не грызть себя и не изводить предположениями. Займетесь своими делами — после отпуска всегда найдется десяток важных вопросов, которые требуют срочного решения. Попутно анализируйте события на отдыхе, посмотрите на них глазами мужчины: в чем вы могли проколоться, что сказали или сделали лишнее? Через пару дней можете напомнить мужчине о себе теплым смс-сообщением. Поблагодарите за отдых и узнайте, как его дела. Но не стройте иллюзий. Они иногда не оправдываются.

Автор: Юлия Ланске

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