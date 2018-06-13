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Всегда обиженная баба: почему русским женщинам мало просто секса
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Всегда обиженная баба: почему русским женщинам мало просто секса 

Ридус 1 час назад
Всем наши женщины хороши — и работящие, и верные, и на семью нацеленные. Одно меня в них бесит — постоянная обиженность на ровном месте. Смотрите сами.
Мужик, допустим, где-то в провинции, целый месяц пахал за 25−30 тыс. рублей. 7 тысяч отдал за съем жилья, 5 тысяч — за коммуналку, еще 15 тысяч — банально проел.
На оставшиеся три тысячи купил себя проститутку. И ходит, радуется. Говорит всем, что это никакая не проститутка, а гимназистка, просто деньги были нужны.
Казалось бы, чему тут радоваться? Не мужик поимел кого-то, а сплошь его поимели циничным образом, присвоив за час (а у кого-то и две минуты) непыльной работенки результаты его труда за три дня.
Женщина бы в такой ситуации просто удавилась бы. А мужик — ему все нипочем. Ходит гордый. Мол, вот какой я альфасамец, вот как всех уделал. Сам же и радуется! В следующий раз снова пойду, говорит!
А женщина что? У нее секс итак всегда бесплатный. Юные и красивые, такие, за которых мужики отдают последние гроши, для каждой нормальной женщины репродуктивного возраста доступны без дополнительных вложений. Особенно если жилплощадь позволяет. Только подай соответствующую заявку в «тиндер».
Проведет женщина ночь с молодым и красивым хоккеистом, и все равно не довольна. Не так посмотрел. Цветы не подарил. Подарок не купил. В любви не признался. Один убыток.
Открою вам секрет. Женщина всегда недовольна, если мужчина не принес какую-то символическую жертву.
Если вы заметили, вся женская эротика так или иначе построена на процессе оплаты секса или жертв ради секса. У мужчин такого нет. Они, слава богу, от нас жертв не хотят, а наслаждаются самим процессом.
В самом деле, вы где-нибудь видели мужчин, которые стайками ходили бы в кино на фильм о маленьком девственнике, которого развращает 27-летняя миллионерша? Работает он в каком-то хозяйственном магазине, скотч продает и валики для покраски стен. И тут появляется ОНА. Катает на яхтах, вертолетах, дарит 15 тысяч баксов и заключает контракт, где прописывает, где, когда и как она будет его иметь приятными для него способами.
Нет такого фильма! От нас этого никто не требует!
Казалось бы, живи, радуйся, наслаждайся существующим положением дел!
Нет же. После бурной ночи женщина идет плакаться психологу или подруге, что ее все используют.
Ограбленный мужчина радуется, отдав последнее! А женщина, получившая все на блюдечке, иногда и с бонусом в виде кафе-вино-кино — сидит и плачет. Где мои жертвы? Почему недооценено влагалище? Не порча ли это?
Объясните мне, почему женщины не радуются своим гендерным преимуществам? А вместо этого, сидят и плачут, что пожертвовано недостаточно? В чем причина?
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