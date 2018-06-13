«Чей это лоб?»: Юлия Барановская заинтриговала фото с мужчиной

Телезвезду Юлию Барановскую многие жалели после ее разрыва с гражданским мужем Андреем Аршавиным . Фанаты желали ей выйти замуж и, похоже, что 33-летняя многодетная мама на пути к личному счастью. Знаменитость заинтриговала снимком с мужчиной, намекнув на близкие отношения с ним.

Юлия Барановская ведет активный образ жизни: она снимается в шоу «Мужское/женское», принимает участие в проекте «Модный приговор» и воспитывает троих детей от бывшего гражданского супруга Андрея Аршавина. Футболист, как известно, ушел от нее и связал себя узами брака с журналистом Алисой Казьминой . Поклонники жалели ее, но она не подавала виду, что сильно переживает о разрыве с экс-возлюбленным. На днях Барановская спровоцировала слухи о новом романе. Она показала фото, на котором запечатлена с неизвестным мужчиной. Его посчитали новым избранником теледивы. Юлия отметила, что с этим человеком она побывала на свадьбе.

На снимке нельзя понять, кто таинственный спутник ведущей, но он нежно обнял красавицу, которая в свою очередь продемонстрировала большое кольцо в форме сердца на безымянном пальце. Большая часть ее подписчиков уверена — это и есть возлюбленный Юлии Барановской. «Аршавин этот был вам не пара, желаю найти вторую „половину!“ „Класс, а покажите его лицо? Кто он?“ „Я желаю вам встретить достойного человека и выйти замуж!“

»Чей это лоб? Покажите мужчину!» «Ура! Рада за вас! Андрей недостойно поступил с вами, но дети — это счастье, а мужчину вы обязательно встретите хорошего!» «Очень хорошо, что вы уже не одна, а то все злорадствовали, пусть теперь видят, что не только Аршавин обрел счастье». «Молодец! Так держать, только не показывайте любимого человека, чтобы не сглазили».

Андрей Аршавин воспитывает с женой Алисой дочку Есеню и двух ее детей от прошлый отношений. Юлия Барановская не скрывает, что также хочет сыграть свадьбу и родить четвертого ребенка, потому ей часто «приписывают» беременность. А в потенциальные женихи ей недавно «сватали» стилиста Евгения Седого.