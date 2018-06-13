Страховка от развода

Более 10 лет в Омске, впрочем, как во всей России, идёт ажиотаж вокруг «волшебных» дат регистрации брака. Молодые пары верят: если пожениться в такой день, совместная жизнь будет долгой и счастливой.

8 июня в омских загсах был ажиотаж. Все хотели подать заявление на 08.08.2018 г. Но стоит ли так стремиться к этим «волшебным» датам?

Мистические даты

Ежегодно пары влюблённых, желающих пожениться именно в такие дни, буквально штурмуют двери омских загсов, занимают очередь с вечера предыдущего дня, дежурят, лишь бы попасть в число счастливчиков и расписаться в «магический» день. Речь идёт о таких датах, в которых совпадают цифры дня, месяца и года, например, 05.05.2005, 14.04.2014, 07.07.2017 и пр.

По данным статистики, в 2007 году Омскую область просто захватила «брачная лихорадка»: 7 июля в регионе было зарегистрировано около 130 пар, из них только в Советском загсе — 50.

07.07.2017 ажиотаж достиг апогея. По словам начальника управления ЗАГС главного государственно-правового управления Омской области Натальи Биляченко, в регионе в этот день было зарегистрировано 215 браков, из них 139 в Омске, 76 — в муниципальных районах.

В 2018 году дата 08.08.2018 выпадает на среду. Казалось бы, не очень удобно устраивать веселье среди недели, но влюблённые всё равно стремятся пожениться именно в этот день.

Для регистрации брака заявление можно подать лично, это делается за два месяца до даты свадьбы. 8-го июня сотрудники загсов принимали заявления на «мистическое» 08.08.2018. Следует сказать, не всем желающим повезло. Центральный загс записал на эту дату только 12 пар, остальным пришлось довольствоваться другими днями.

Сейчас у молодых пар появилась возможность подавать заявление на брак в окружных МФЦ и через сайт госуслуг. Это делается за два месяца и три дня. Однако шанс минимальный, что паре удастся записаться на счастливую дату свадьбы — слишком много желающих. Но квот не существует — просто не в каждом загсе может быть свободное время. Это зависит от наличия залов для проведения торжественной регистрации. В некоторых учреждениях, например в загсе Кировского округа города Омска, брак регистрируется в кабинете. Это может не устроить пару, планирующую торжество с большим количеством гостей.

Статистика разводов

Можно было бы подумать, что браки, зарегистрированные в «волшебные» даты, будут особо крепкими, что это союзы на всю жизнь, но статистика показывает иную картину.

«Если говорить о количестве расторгнутых браков, которые заключались в красивые даты, эта цифра колеблется от 20 до 37%, — пояснила Наталья Биляченко . — К примеру, в 2007 году было расторгнуто 37% браков, заключённых 07.07. Из браков, зарегистрированных 08.08.2008, закончились разводом 30%. В 2009 году разошлось 32% пар, заключивших брак 9 сентября, а в 2012 году — 21%».

Главное — любовь

Как мы видим, волшебство даты не спасает от развода. Так что главное в браке не день его регистрации, а наличие любви, уважения и взаимопонимания.

Но если хочется привнести в жизнь немного мистики, можно обратиться к астрологии. Кстати, в некоторых странах Востока до сих пор сохранилась традиция консультироваться у астролога по вопросу выбора супругов и регистрации брака.

В БРАКЕ ВАЖНА НЕ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ, А НАЛИЧИЕ ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ.

Компетентно

Алёна Пушкарёва, астро-психолог: «Если при выборе даты свадьбы руководствоваться нумерологией, то делать это надо с умом. Важную роль играет и совместимость людей. И если два скандалиста решили расписаться 7.07.07, то никакие семёрки тут не помогут. Хотя семь — это действительно число ангела. Восемь — бесконечность. Но это не означает, что если их три штуки, это бесконечность в кубе. Это ещё и карма, причём не только своя. Следует помнить о влиянии Луны. Самыми счастливыми числами считаются 5, 7, 10 и 13».

P. S. Впереди ещё одна дата — 18.08.2018 г. Будут ли влюблённые брать загсы в осаду 18 июня или всё же возобладает здравый смысл?